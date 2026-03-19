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Россия снова столкнулась с острой нехваткой юаней

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  • 19.03.2026, 20:49
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Россия снова столкнулась с острой нехваткой юаней

Это де-факто единственная иностранная валюта, доступная для международной торговли РФ без ограничений.

Российская банковская система столкнулась с острой нехваткой китайских юаней — де-факто единственной иностранной валюты, доступной для международной торговли без ограничений, передает The Moscow Times.

В четверг ставки по юаневым кредитам овернайт на Московской бирже взлетели до 44% годовых — столько банки были готовы заплатить друг другу, чтобы занять китайскую валюту. Весь прошлый год и в начале юаневые ставки держались около нуля. В феврале они неожиданно подскочили до 10%, в начале марта откатились к 6% годовых, а с начала текущей недели снова резко устремились вверх: 14% во вторник, 20% в среду.

Дефицит юаней стал результатом сокращения притока экспортной выручки из-за упавших в конце прошлого года цен на нефть, а также отказа Минфина от продаж валюты из ФНБ, объясняет экономист Егор Сусин. В результате «рынок разрывает», констатирует он.

Из-за нарастающего дефицита юаней банки c начала февраля практически ежедневно обращаются за юаневыми кредитами в ЦБ, занимая валюту через операции своп. В прошлом году спрос на такие займы был нулевым, а к 18 марта кредитные организации выбрали весь лимит Центробанка — 5 млрд юаней, следует из его статистики.

«В отличие от долларов и евро, которые можно было свободно занять в западной финансовой системе, российские компании получают юани в основном от торговли, так как китайские банки практически не предоставляют юани российским компаниям», — отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Но валюты от торговли на рынке стало существенно меньше: в феврале крупнейшие экспортеры продали на бирже лишь $3,5 млрд — втрое меньше, чем в том же месяце год назад.

Решение Минфина прекратить продажи юаней из ФНБ, чтобы сберечь остатки ликвидных активов фонда, лишило рынок юаневого предложения еще на $3 млрд в месяц, оценивает ведущий аналитик «Финама» Александр Потавин.

Дефицит юаней стал главной причиной резкого падения рубля, указывает аналитик «Алор Брокер» Игорь Соколов. С начала недели курс юаня к рублю подскочил на 7% и в четверг обновил максимум с февраля прошлого года — 12,65 рубля за юань. Доллар впервые за год стоил больше 86 рублей, а евро впервые за полгода вплотную приблизился к отметке 100 (99,5 рубля за евро на межбанковском рынке).

«Фактически месяц рынок функционирует при настоящей цене нефти около $45 за баррель, что предполагает достаточно низкий приток выручки от экспорта; выручка от текущих цен $80-100 за баррель зайдет в экономику с приличными лагами, а балансировать рынок в современной ситуации особо некому», — отмечает Сусин.

Чтобы сбалансировать рынок, ЦБ, возможно, следует увеличить предоставление юаневых свопов банкам, а Минфину — начать размещать свободные юани на рынке, предлагает эксперт.

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