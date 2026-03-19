На свободу вышел брестский журналист Олег Супрунюк 1 19.03.2026, 21:01

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Олег Супрунюк

Он был задержан в 2025 году и приговорен к трем годам лишения свободы.

На свободу вышел брестский журналист Олег Супрунюк. Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна».

Олег Супрунюк был задержан в 2025 году и приговорен к трем годам лишения свободы. У мужчины инвалидность по слуху, но в исправительной колонии № 15 в Могилеве, где он отбывал наказание, не разрешили пользоваться слуховым аппаратом.

Олег Супрунюк известен жителям Брестчины как репортер, освещавший социально и общественно значимые проблемы региона. За время работы в профессии он трудился в газете «Брестский курьер», онлайн-издании «Первый регион», сотрудничал с другими независимыми СМИ.

Напомним, 19 марта на свободу из колонии вышли 250 политзаключенных. 15 из них отправили в Литву, 235 остались в Беларуси. Супрунюка среди вывезенных в Литву нет.

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