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Зачем птицы тащат в гнезда окурки?

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  • 19.03.2026, 21:38
  • 8,418
Зачем птицы тащат в гнезда окурки?

Орнитологи выяснили.

В разных странах ученые все чаще фиксируют необычное поведение птиц: вместо привычных веточек и пуха они приносят в гнезда сигаретные окурки. Исследование показало, что у этой странной привычки есть практическое объяснение.

Орнитологи из Польши выяснили, что птицы используют окурки как средство защиты от паразитов. Сигаретные фильтры содержат никотин и другие вещества, токсичные для насекомых, таких как клещи, блохи и личинки мух.

В эксперименте ученые наблюдали за гнездами лазоревок, разделив их на три группы: обычные, стерильные и с добавлением окурков. Оказалось, что птенцы из гнезд с окурками и стерильных гнезд были в лучшем состоянии – у них отмечались более высокие показатели гемоглобина и гематокрита.

Анализ показал, что в гнездах с окурками паразитов было меньше, чем в обычных. Однако эффект оказался умеренным: полностью избавиться от вредителей окурки не позволяли.

Ученые предполагают, что в природе птицы могут усиливать защитный эффект – например, разрывая фильтры на волокна, чтобы токсичные вещества лучше действовали.

При этом у такого «лайфхака» есть и обратная сторона. Другие исследования показали, что химические вещества из окурков могут вызывать повреждения на клеточном уровне у птенцов.

Таким образом, птицы используют окурки как своеобразное средство от паразитов, но такая защита может иметь и долгосрочные негативные последствия.

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