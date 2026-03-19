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Двух пропагандистов Russia Today во время записи сюжета ранила ракета

  • 19.03.2026, 21:54
  • 9,140
Двух пропагандистов Russia Today во время записи сюжета ранила ракета

Момент попал на видео.

На юге Ливана зафиксировано попадание израильской ракеты вблизи места, где находилась съемочная группа российского пропагандистского телеканала Russia Today (RT).

Ракета попала рядом с пропагандистами, которые освещали события в регионе. В результате взрыва оба представителя кремлевского медиаресурса получили ранения. Состояние их здоровья в настоящее время уточняется.

Напомним, что канал RT является одним из главных инструментов российской пропаганды на международной арене и находится под санкциями во многих странах мира за распространение дезинформации и оправдание агрессивной войны РФ.

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