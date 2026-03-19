Двух пропагандистов Russia Today во время записи сюжета ранила ракета 19.03.2026, 21:54

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Момент попал на видео.

На юге Ливана зафиксировано попадание израильской ракеты вблизи места, где находилась съемочная группа российского пропагандистского телеканала Russia Today (RT).

Ракета попала рядом с пропагандистами, которые освещали события в регионе. В результате взрыва оба представителя кремлевского медиаресурса получили ранения. Состояние их здоровья в настоящее время уточняется.

Напомним, что канал RT является одним из главных инструментов российской пропаганды на международной арене и находится под санкциями во многих странах мира за распространение дезинформации и оправдание агрессивной войны РФ.

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