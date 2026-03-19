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Банки вводят ограничения по некоторым услугам

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  • 19.03.2026, 22:06
  • 2,742
Банки вводят ограничения по некоторым услугам

Речь идет о лимитах по отдельным услугам.

Некоторые банки пересмотрели лимиты по отдельным услугам. «Зеркало» рассказывает, что изменилось.

«Банк БелВЭБ» с 19 апреля сократит максимальное количество дебетовых карточек, которое может выпустить один клиент — с нынешних 15 до девяти.

«При оформлении новой карточки система автоматически проверит количество уже действующих. Если лимит исчерпан, для выпуска новой карты будет необходимо закрыть текущие, — пояснили в финучреждении. — Если у вас уже оформлено более девяти карточек, то все они продолжат работать до истечения срока действия. Вместе с тем выпуск новых или перевыпуск существующих карточек сверх установленного лимита будет ограничен».

В банке заявляют, что введут ограничения для того, чтобы снизить риски мошенничеств по картам.

«ВТБ Банк» с 10 марта ввел суточные лимиты на бесконтактное снятие наличных для всех карт. Ограничение также затронуло и переводы с карт этого финучреждения на «пластик» в устройствах и сервисах других банков. «Также изменения коснутся увеличения базовых лимитов снятия наличных денежных средств через VTB Online, — добавили в банке. — Лимиты на безналичные операции остаются без изменений».

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