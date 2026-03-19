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МИД Польши приветствовал освобождение белорусских политзаключенных

  • 19.03.2026, 22:28
  • 1,948
МИД Польши приветствовал освобождение белорусских политзаключенных
Фото: charter97.org

Режим Лукашенко благодаря усилиям США освободил 250 человек.

Польша высоко оценивает усилия американской и белорусской сторон в переговорах. Но это не конец пути.

После новостей об освобождении в Беларуси 250 политзаключенных по результатам встречи посланника Соединенных Штатов по делу Беларуси Джона Коула с Александром Лукашенко Министерство иностранных дел Польши выпустило следующее сообщение:

«С удовольствием принимаем информацию об освобождении такой большой группы людей из белорусских тюрем и о том, что почти все остаются в своей стране. Это шаг в правильном направлении. Мы высоко оцениваем усилия, предпринятые американской и белорусской сторонами в ходе состоявшихся переговоров».

Полного списка освобожденных нет. Среди известных имен нет журналиста и активиста польского меньшинства Анджея Почобута, освобождения которого Польша особенно настойчиво добивается.

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