МИД Польши приветствовал освобождение белорусских политзаключенных
- 19.03.2026, 22:28
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Режим Лукашенко благодаря усилиям США освободил 250 человек.
Польша высоко оценивает усилия американской и белорусской сторон в переговорах. Но это не конец пути.
После новостей об освобождении в Беларуси 250 политзаключенных по результатам встречи посланника Соединенных Штатов по делу Беларуси Джона Коула с Александром Лукашенко Министерство иностранных дел Польши выпустило следующее сообщение:
«С удовольствием принимаем информацию об освобождении такой большой группы людей из белорусских тюрем и о том, что почти все остаются в своей стране. Это шаг в правильном направлении. Мы высоко оцениваем усилия, предпринятые американской и белорусской сторонами в ходе состоявшихся переговоров».
Полного списка освобожденных нет. Среди известных имен нет журналиста и активиста польского меньшинства Анджея Почобута, освобождения которого Польша особенно настойчиво добивается.