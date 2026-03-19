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Анжелика Мельникова ходит в минский спортзал?

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  • 19.03.2026, 22:38
  • 25,166
Анжелика Мельникова ходит в минский спортзал?

В сети появились фото экс-спикера «координационного совета».

Спикер «координационного совета» Анжелика Мельникова, проживавшая в Польше и исчезнувшая около года назад, попала на фотографии снятые в зале фитнес-центра в Минске.

Фотографии опубликовала в сториз Instagram-аккаунта фитнес-центра еще в понедельник тренер Галина Казанова, через 24 часа они исчезли, так и не обратив на себя ничьего внимания. Однако в среду кто-то прислал скриншоты сториз в бот украинского Telegram-канала БалаганOFF.

На фотографиях Анжелика Мельникова выполняет силовые упражнения со штангой. Сразу несколько знакомых с ней людей подтвердили, что на изображениях именно она, и обратили внимание, что они сделаны точно после ее отъезда в Польшу, а поскольку она не бывала в Беларуси после эмиграции, то они сделаны уже после ее исчезновения. В частности, татуировка на левой руке, заметная на фото, была сделана Мельниковой в то время, как она жила в Варшаве и работала в Фонде Павла Латушко. Так же на фотографиях видно, что Анжелика подрезала волосы, теперь ее стрижка вдвое короче, чем была во время ее председательства в «координационном совете».

The Insider удалось дозвониться в фитнес-зал и подтвердить существование тренера, которая опубликовала фото, однако разговаривать лично она категорически отказалась. По ее номеру отвечает неизвестный мужчина, который представляется Эдуардом, и отказывается связывать с ней или отвечать на вопросы.

Вскоре после своего избрания спикером «координационного совета», Анжелика Мельникова исчезла из своего дома в Варшаве. В Польше она жила с 2021 года. Уже во время эмиграции она развелась с мужем. После отъезда из Польши Мельникова провела несколько дней в Лондоне, на Шри-Ланке и в ОАЭ, после чего вернулась в Беларусь. При этом она перевела крупную сумму денег со счетов фонда Białoruś Liberty, получавшего гранты на деятельность «координационного совета». Мельникова как минимум с 2023 года была в отношениях с сотрудником белорусских спецслужб Алексеем Лобеевым, использующим паспорт прикрытия на имя Алексея Гордеева.

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