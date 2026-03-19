В России нестандартный кипиш11
- Алеся Бацман
- 19.03.2026, 23:08
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В кастрюле под названием «Россия» вода подкипает.
В России нестандартный кипиш. Путинский блогер и юрист Илья Ремесло вдруг выступил против Путина, назвал его военным преступником и вором и призвал судить. Сказал, что война не нужна России и она ее проигрывает, а в России начинается цифровое гетто.
Другие z-блогеры затаили дыхание, засунули языки в задницы и стали ждать, что же теперь будет. А вариантов развития событий было на самом деле три:
Ремесло убьют;
Ремесло посадят;
это начало сговора или бунта и Путина скоро не станет.
Кремль очухивался недолго и вспомнил четвертый вариант, любимый с советских времен, – лечение несогласных в психушке. Уже сегодня утром Ремесло вдруг оказался в питерском дурдоме на принудительном лечении. Информационный посыл Кремля народным массам понятен – не согласными с Путиным могут быть только психи. Но…
Такая история несколько лет назад вообще не могла бы быть возможной. В кастрюле под названием «Россия» вода подкипает, и крышка понемногу начинает подниматься. Окно возможностей открывается. Вопрос: кто им сможет воспользоваться?
Алеся Бацман, Facebook