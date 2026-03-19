Семь стран заявили о готовности участвовать в обеспечении безопасности прохода через Ормузский пролив

Семь стран заявили о готовности участвовать в обеспечении безопасности прохода через Ормузский пролив2
- 19.03.2026, 23:37
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Британия, Франция, Германия и еще четыре страны опубликовали совместное заявление.
Британия, Франция, Германия и еще четыре страны заявили о готовности участвовать в обеспечении безопасности прохода через Ормузский пролив.
В совместном заявлении семи стран — Британии, Германии, Франции, Италии, Нидерландов, Японии и Канады — говорится: «Мы выражаем готовность внести вклад в соответствующие ситуации действия по обеспечению безопасного прохода через [Ормузский] пролив. Мы приветствуем готовность со стороны стран, которые участвуют в предварительном планировании».
Как именно эти семь стран собираются участвовать в обеспечении безопасности прохода через пролив, в заявлении не сказано.
Как отмечает агентство AFP, Италия и Германия после обнародования заявления пояснили, что речь идет не о немедленной отправке военных сил в регион, а, скорее, о некой совместной, международной операции уже после прекращения огня.