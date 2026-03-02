закрыть
Дубай превращается в «город-призрак»

  • 2.03.2026, 2:14
Дубай превращается в «город-призрак»

Воздушное пространство закрыто, горожане стараются не выходить из домов.

Дубай, который обычно бурлит жизнью в пик сезона, стал почти неузнаваемым из-за последствий иранских атак. Пустые автомагистрали и отсутствие авиасообщения заставили жителей вспомнить времена строгого карантина шестилетней давности. Об этом в своем репортаже сообщает издание CNN.

Вместо привычных очередей в торговых центрах и шумных вечеринок на яхтах в Дубай Марине, город погрузился в нетипичную тишину. Школы срочно перешли на дистанционное обучение, а семьи стараются не покидать свои дома. Из-за резкого спроса на продукты в супермаркетах наблюдаются очереди, а сервисы доставки работают с большими задержками, говорится в материале.

«Мы чувствуем, будто это времена пандемии Covid. Тихо, солнечно, птицы щебечут, и ни одного звука транспорта или самолетов», – делится впечатлениями видеооператор CNN Пол Девитт.

В репортаже рассказывается, что после закрытия воздушного пространства ОАЭ некоторые люди уехали в более спокойные регионы страны. В Хатте, недалеко от границы с Оманом, один из отелей переоборудовал конференц-зал во временное убежище для туристов, которые выселились, но не смогли вылететь домой. Новоприбывшие гости признавались, что переехали с семьями из тех районов Дубая, которые подверглись атакам.

Часть людей пыталась уехать в соседний Оман наземным транспортом. Однако ситуация с безопасностью в регионе остается нестабильной: власти города уже заявили об атаке двух дронов на местный порт в воскресенье, сообщают СМИ.

Автор поделился, что мегаполис, который всегда подчеркивал свою безопасность и стабильность, не обеспечен общественными укрытиями. В результате многие жители переждали ночь в подземных паркингах. Родители пытались уберечь детей от страха, убеждая их, что громкие звуки над городом – это якобы фейерверки или традиционные пушки, которыми в мусульманских странах объявляют о начале ифтара во время Рамадана.

