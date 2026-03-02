Белорус проверил новый лимит «безлимита» от МТС 2.03.2026, 3:26

Необычный эксперемент.

Недавняя новость о введении нового ограничения на безлимитный интернет от МТС, а также других операторов в Беларуси, вызвала широкий резонанс среди пользователей. С 23 февраля в рамках новых условий все безлимитные тарифы были ограничены объёмом в 30 Гб на высокой скорости. После достижения этого лимита скорость интернета значительно снижается до 1 Мбит/с. Это нововведение сразу же привлекло внимание пользователей, и один из них решил провести эксперимент.

Как сообщает портал «Виртуальный Брест», автор поста активно использовал эти 30 Гб, чтобы проверить, как будет работать интернет после того, как скорость снизится до 1 Мбит/с. Для этого он активно пользовался мобильным интернетом, проверяя, как работают различные сервисы на минимальной скорости.

В результате оказалось, что на 1 Мбит/с, хоть и значительно медленнее, чем на полной скорости, вполне возможно смотреть видео на YouTube в качестве 720p, а через браузер — даже 1080p. Также автор проверил работу TikTok и Кинопоиска, и они вполне нормально загружались, хотя и с небольшими задержками.

Тем не менее, были и некоторые минусы, которые заметил автор. Например, страницы в браузере загружались медленно, а сторис в Instagram открывались дольше обычного. Но, по его мнению, для телефона с такими ограничениями это всё ещё вполне приемлемо.

Комментариев к эксперименту было много, и некоторые пользователи начали обсуждать, насколько важно для них иметь стабильный доступ к интернету, несмотря на ограниченную скорость. Один из комментаторов высказал мнение, что современные люди сильно зависимы от интернета и готовы за него бороться. Он привёл пример, что футболисты и дети не заполняют пустующие стадионы и детские площадки, потому что предпочитают проводить время в виртуальном мире. Эта точка зрения затронула важную социальную проблему: наши ценности изменяются в эпоху цифровых технологий.

Другие комментаторы, наоборот, нашли в эксперименте весёлую сторону. В то же время некоторые заметили, что с 1 Мбит/с смотреть аниме — это «самое важное» для многих.

Не остались без внимания и вопросы о цене доплаты за безлимит. Некоторые пользователи указывали на то, что расширение лимита 30 Гб стало бесплатным, в рамках акции, но даже при этом 7 рублей, которые требуют за продолжение использования интернета на полной скорости, по-прежнему остаются актуальной темой обсуждения.

Этот эксперимент с тарифами и ограничениями стал поводом для размышлений и о возможностях интернета, и о том, как новые цифровые реальности влияют на наш взгляд на мир и взаимодействие с ним.

