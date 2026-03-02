закрыть
2 марта 2026, понедельник, 2:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорус проверил новый лимит «безлимита» от МТС

  • 2.03.2026, 3:26
Белорус проверил новый лимит «безлимита» от МТС

Необычный эксперемент.

Недавняя новость о введении нового ограничения на безлимитный интернет от МТС, а также других операторов в Беларуси, вызвала широкий резонанс среди пользователей. С 23 февраля в рамках новых условий все безлимитные тарифы были ограничены объёмом в 30 Гб на высокой скорости. После достижения этого лимита скорость интернета значительно снижается до 1 Мбит/с. Это нововведение сразу же привлекло внимание пользователей, и один из них решил провести эксперимент.

Как сообщает портал «Виртуальный Брест», автор поста активно использовал эти 30 Гб, чтобы проверить, как будет работать интернет после того, как скорость снизится до 1 Мбит/с. Для этого он активно пользовался мобильным интернетом, проверяя, как работают различные сервисы на минимальной скорости.

В результате оказалось, что на 1 Мбит/с, хоть и значительно медленнее, чем на полной скорости, вполне возможно смотреть видео на YouTube в качестве 720p, а через браузер — даже 1080p. Также автор проверил работу TikTok и Кинопоиска, и они вполне нормально загружались, хотя и с небольшими задержками.

Тем не менее, были и некоторые минусы, которые заметил автор. Например, страницы в браузере загружались медленно, а сторис в Instagram открывались дольше обычного. Но, по его мнению, для телефона с такими ограничениями это всё ещё вполне приемлемо.

Комментариев к эксперименту было много, и некоторые пользователи начали обсуждать, насколько важно для них иметь стабильный доступ к интернету, несмотря на ограниченную скорость. Один из комментаторов высказал мнение, что современные люди сильно зависимы от интернета и готовы за него бороться. Он привёл пример, что футболисты и дети не заполняют пустующие стадионы и детские площадки, потому что предпочитают проводить время в виртуальном мире. Эта точка зрения затронула важную социальную проблему: наши ценности изменяются в эпоху цифровых технологий.

Другие комментаторы, наоборот, нашли в эксперименте весёлую сторону. В то же время некоторые заметили, что с 1 Мбит/с смотреть аниме — это «самое важное» для многих.

Не остались без внимания и вопросы о цене доплаты за безлимит. Некоторые пользователи указывали на то, что расширение лимита 30 Гб стало бесплатным, в рамках акции, но даже при этом 7 рублей, которые требуют за продолжение использования интернета на полной скорости, по-прежнему остаются актуальной темой обсуждения.

Этот эксперимент с тарифами и ограничениями стал поводом для размышлений и о возможностях интернета, и о том, как новые цифровые реальности влияют на наш взгляд на мир и взаимодействие с ним.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Этот режим должен пасть
Этот режим должен пасть Леонид Невзлин
Экономический итог войны
Экономический итог войны Игорь Липсиц
Одна из главных ошибок Кремля
Одна из главных ошибок Кремля Виталий Портников
Температура горения книг
Температура горения книг Ирина Халип