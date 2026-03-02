Сотни танкеров остановились у берегов Ирана 2.03.2026, 4:37

Суда не решаются проходить через Ормузский пролив.

После атак США и Израиля в Персидском заливе начался настоящий транспортный хаос. По меньшей мере 150 огромных танкеров с нефтью и газом просто остановились посреди моря, не решаясь плыть дальше через зону боевых действий. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свежие данные сервиса MarineTraffic.

Эксперты платформы рассказывают, что большинство судов сейчас «прячутся» в безопасных зонах у берегов Кувейта и Эмиратов. По словам аналитиков, корабли скапливаются целыми группами, пытаясь держаться подальше от опасных территориальных вод, где ситуация наиболее напряженная.

Эти танкеры везут топливо от крупнейших добытчиков мира – Саудовской Аравии, Ирака и Катара. Еще около 100 судов застряли с другой стороны пролива, ожидая хоть каких-то хороших новостей о безопасности маршрута, отмечают авторы материала.

Источники среди торговцев нефтью и крупных компаний признаются, что они были вынуждены полностью остановить перевозки через Ормузский пролив. Как говорят сами бизнесмены, после того, как Иран пригрозил перекрыть воду, рисковать миллиардными грузами и жизнями экипажей никто не хочет.

Военные из центра морской информации под руководством ВМС США в своей официальной записке успокаивают, что формально пролив еще не закрыли. Однако офицеры честно предупреждают о трудностях.

«Морякам следует ожидать увеличенного присутствия военно-морских сил, усиленных мер безопасности, возможных вызовов по высокочастотной радиосвязи, скопления судов у районов якорной стоянки за пределами пролива и нестабильности на рынке страхования», – заявили в Центре.

