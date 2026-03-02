закрыть
2 марта 2026, понедельник, 2:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Французская база в ОАЭ попала под удар иранских дронов

  • 2.03.2026, 5:48
Французская база в ОАЭ попала под удар иранских дронов
Катрин Вотрен

В результате атаки повреждена инфраструктура объекта.

Министр обороны Франции Катрин Вотрен заявила о повреждении военно-морской базы страны в Объединенных Арабских Эмиратах в результате атаки дрона.

Об этом говорится в ее посте в соцсети X.

По ее словам, в результате удара был поврежден ангар французской военно-морской базы, граничащей с базой Эмиратов. Атака была направлена на порт Абу-Даби.

«Ангар нашей военно-морской базы, граничащей с базой Эмиратов, был поврежден во время атаки дронов, направленной на порт Абу-Даби».

Вотрен уточнила, что удар не пришелся непосредственно по территории, где размещен французский контингент.

Министр подчеркнула, что ущерб является исключительно материальным и незначительным. Пострадавших среди французских военных нет.

«Ущерб является только материальным и ограниченным. Пострадавших нет», – заявила она.

В ведомстве также отметили, что французские подразделения в регионе находятся в состоянии максимальной готовности из-за динамичной ситуации с безопасностью.

Французские военные базы расположены в Абу-Даби на основании двустороннего соглашения между Францией и Объединенными Арабскими Эмиратами. В частности, база Военно-морских сил обустроена в порту Зайед.

Франция поддерживает постоянное военное присутствие в регионе Персидского залива в рамках оборонного партнерства с Эмиратами.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Этот режим должен пасть
Этот режим должен пасть Леонид Невзлин
Экономический итог войны
Экономический итог войны Игорь Липсиц
Одна из главных ошибок Кремля
Одна из главных ошибок Кремля Виталий Портников
Температура горения книг
Температура горения книг Ирина Халип