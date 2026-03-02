Французская база в ОАЭ попала под удар иранских дронов 2.03.2026, 5:48

Катрин Вотрен

В результате атаки повреждена инфраструктура объекта.

Министр обороны Франции Катрин Вотрен заявила о повреждении военно-морской базы страны в Объединенных Арабских Эмиратах в результате атаки дрона.

Об этом говорится в ее посте в соцсети X.

По ее словам, в результате удара был поврежден ангар французской военно-морской базы, граничащей с базой Эмиратов. Атака была направлена на порт Абу-Даби.

«Ангар нашей военно-морской базы, граничащей с базой Эмиратов, был поврежден во время атаки дронов, направленной на порт Абу-Даби».

Вотрен уточнила, что удар не пришелся непосредственно по территории, где размещен французский контингент.

Министр подчеркнула, что ущерб является исключительно материальным и незначительным. Пострадавших среди французских военных нет.

«Ущерб является только материальным и ограниченным. Пострадавших нет», – заявила она.

В ведомстве также отметили, что французские подразделения в регионе находятся в состоянии максимальной готовности из-за динамичной ситуации с безопасностью.

Французские военные базы расположены в Абу-Даби на основании двустороннего соглашения между Францией и Объединенными Арабскими Эмиратами. В частности, база Военно-морских сил обустроена в порту Зайед.

Франция поддерживает постоянное военное присутствие в регионе Персидского залива в рамках оборонного партнерства с Эмиратами.

