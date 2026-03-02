Французская база в ОАЭ попала под удар иранских дронов
- 2.03.2026, 5:48
В результате атаки повреждена инфраструктура объекта.
Министр обороны Франции Катрин Вотрен заявила о повреждении военно-морской базы страны в Объединенных Арабских Эмиратах в результате атаки дрона.
Об этом говорится в ее посте в соцсети X.
По ее словам, в результате удара был поврежден ангар французской военно-морской базы, граничащей с базой Эмиратов. Атака была направлена на порт Абу-Даби.
«Ангар нашей военно-морской базы, граничащей с базой Эмиратов, был поврежден во время атаки дронов, направленной на порт Абу-Даби».
Вотрен уточнила, что удар не пришелся непосредственно по территории, где размещен французский контингент.
Министр подчеркнула, что ущерб является исключительно материальным и незначительным. Пострадавших среди французских военных нет.
«Ущерб является только материальным и ограниченным. Пострадавших нет», – заявила она.
В ведомстве также отметили, что французские подразделения в регионе находятся в состоянии максимальной готовности из-за динамичной ситуации с безопасностью.
Французские военные базы расположены в Абу-Даби на основании двустороннего соглашения между Францией и Объединенными Арабскими Эмиратами. В частности, база Военно-морских сил обустроена в порту Зайед.
Франция поддерживает постоянное военное присутствие в регионе Персидского залива в рамках оборонного партнерства с Эмиратами.