Белорусские рыболовы вытащили из лунки живую выдру

  • 2.03.2026, 8:24
Белорусские рыболовы вытащили из лунки живую выдру
иллюстративное фото Charter97.org

Видеофакт.

Неожиданной «поклевкой» завершился сезон зимней рыбалки на Чигиринском водохранилище (Могилевская область). Вместо трофейного хищника из лунки достали живую выдру, рассказал сайт Fishingby.

Инцидент произошел 27 февраля – накануне официального закрытия щучьего сезона. Рыболовы вышли на лед затемно, около 5:30 утра, расставили жерлицы и оставались на водоеме до самого вечера. За весь день – лишь одна сработка. Зато какая.

Когда флажок «выстрелил» и катушка закрутилась, к лунке сбежались другие рыбаки: каждый был уверен, что на крючке серьезный трофей.

«Думали, там щука кило на двадцать. Адреналин просто зашкаливал», – рассказал один из участников рыбалки.

Но когда добычу подвели ближе, стало понятно: живца схватила выдра весом около трех килограммов. Зверек оказался на крючке жерлицы – такой «поклевки» рыболовы точно не ожидали.

По их словам, животное освободили от крючка. После короткой видеосъемки выдру отпустили – все закончилось благополучно.

Трофейной щуки в тот день поймать так и не удалось.

