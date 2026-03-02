Белорусские рыболовы вытащили из лунки живую выдру
- 2.03.2026, 8:24
Видеофакт.
Неожиданной «поклевкой» завершился сезон зимней рыбалки на Чигиринском водохранилище (Могилевская область). Вместо трофейного хищника из лунки достали живую выдру, рассказал сайт Fishingby.
Инцидент произошел 27 февраля – накануне официального закрытия щучьего сезона. Рыболовы вышли на лед затемно, около 5:30 утра, расставили жерлицы и оставались на водоеме до самого вечера. За весь день – лишь одна сработка. Зато какая.
Когда флажок «выстрелил» и катушка закрутилась, к лунке сбежались другие рыбаки: каждый был уверен, что на крючке серьезный трофей.
«Думали, там щука кило на двадцать. Адреналин просто зашкаливал», – рассказал один из участников рыбалки.
Но когда добычу подвели ближе, стало понятно: живца схватила выдра весом около трех килограммов. Зверек оказался на крючке жерлицы – такой «поклевки» рыболовы точно не ожидали.
По их словам, животное освободили от крючка. После короткой видеосъемки выдру отпустили – все закончилось благополучно.
Трофейной щуки в тот день поймать так и не удалось.