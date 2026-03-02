Белорусские рыболовы вытащили из лунки живую выдру 2.03.2026, 8:24

иллюстративное фото Charter97.org

Видеофакт.

Неожиданной «поклевкой» завершился сезон зимней рыбалки на Чигиринском водохранилище (Могилевская область). Вместо трофейного хищника из лунки достали живую выдру, рассказал сайт Fishingby.

Инцидент произошел 27 февраля – накануне официального закрытия щучьего сезона. Рыболовы вышли на лед затемно, около 5:30 утра, расставили жерлицы и оставались на водоеме до самого вечера. За весь день – лишь одна сработка. Зато какая.

Когда флажок «выстрелил» и катушка закрутилась, к лунке сбежались другие рыбаки: каждый был уверен, что на крючке серьезный трофей.

«Думали, там щука кило на двадцать. Адреналин просто зашкаливал», – рассказал один из участников рыбалки.

Но когда добычу подвели ближе, стало понятно: живца схватила выдра весом около трех килограммов. Зверек оказался на крючке жерлицы – такой «поклевки» рыболовы точно не ожидали.

По их словам, животное освободили от крючка. После короткой видеосъемки выдру отпустили – все закончилось благополучно.

Трофейной щуки в тот день поймать так и не удалось.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com