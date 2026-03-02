«Хезболла» вступает в войну? 2.03.2026, 8:33

По Израилю прилетели ракеты, ЦАХАЛ начинает бить в ответ.

В ночь на 2 марта Армия обороны Израиля начала наносить удары по «Хезболле» в Ливане.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на пост ЦАХАЛ в Telegram и The Times of Israel.

«В нескольких районах на севере Израиля прозвучали сирены после запуска ракет из Ливана», - говорилось в публикации в 01:05.

Через полчаса в ЦАХАЛ отчитались, что военно-воздушные силы Израиля перехватили ракету, но еще несколько упали на открытые участки. Информации о пострадавших или повреждениях не было.

«ЦАХАЛ начал наносить удары по целям террористической организации «Хезболла» по всему Ливану... в ответ на обстрел Израиля ракетами со стороны «Хезболлы», - сказано в публикации в 02:47.

Там подчеркнули, что открытая огонь по Израилю, «Хезболла» действует от имени иранского режима, поэтому ЦАХАЛ будет реагировать на действия групп группировки.

Чуть позже «Хезболла» подтвердила, что совершила ракетный обстрел. Причиной назвали «месть за кровь верховного лидера мусульман Али Хаменеи». Там уточнили, что в ходе атаки нанесли удар по объекту ППО к югу от Хайфы.

Отметим, что данная атака стала первым подобным случаем с момента прекращения огня в ноябре 2024 года.

