На наших глазах распадается ось Россия-Иран 11 Игорь Семиволос

2.03.2026, 8:44

6,424

В чем иранский режим просчитался, полагаясь на поддержку Путина в войне.

Способна ли Россия поддержать союзников из Ирана после атак Израиля и США? Спросите у Армении и асадовского режима в Сирии

Подтверждено, что Иран действительно апеллировал к России, опираясь на пункты договоренностей о «взаимной помощи в случае угрозы суверенитету».

Москва, кто бы удивился, воспользовалась юридической казуистикой: поскольку удары Соединенных Штатов и Израиля позиционируются как «точечные операции против террористической инфраструктуры», а не полномасштабное [наземное] вторжение, Кремль трактует это как случай, не подпадающий под действие статьи о коллективной обороне.

Иран просил активировать российские зенитно-ракетные комплексы С-400, а также системы радиоэлектронной борьбы Красуха и Леер-3 на российских базах в Сирии, которые продолжают там работать (Хмеймим и Тартус), для ослепления израильских самолетов.

Зато Россия не просто отказала, но и, по некоторым данным, выключила транспондеры и активные радары на своих базах во время пролета израильских ракет, чтобы избежать случайного зацепления и оправдания для вступления в конфликт.

И наконец, отказ Москвы услышан в столицах Северной Кореи и Китая — Пхеньяне и Пекине — и среди стран Глобального Юга.

Россия продемонстрировала, что она является «союзником до первого серьезного вызова». Иранские элиты, особенно прагматичное крыло, теперь открыто говорят о том, что стратегическая ставка на Россию была ошибкой, которая привела к национальной катастрофе.

Что тут сказать, тугодумы.

Игорь Семиволос, Facebook

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com