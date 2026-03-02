закрыть
На наших глазах распадается ось Россия-Иран

  • Игорь Семиволос
  • 2.03.2026, 8:44
На наших глазах распадается ось Россия-Иран

В чем иранский режим просчитался, полагаясь на поддержку Путина в войне.

Способна ли Россия поддержать союзников из Ирана после атак Израиля и США? Спросите у Армении и асадовского режима в Сирии

Подтверждено, что Иран действительно апеллировал к России, опираясь на пункты договоренностей о «взаимной помощи в случае угрозы суверенитету».

Москва, кто бы удивился, воспользовалась юридической казуистикой: поскольку удары Соединенных Штатов и Израиля позиционируются как «точечные операции против террористической инфраструктуры», а не полномасштабное [наземное] вторжение, Кремль трактует это как случай, не подпадающий под действие статьи о коллективной обороне.

Иран просил активировать российские зенитно-ракетные комплексы С-400, а также системы радиоэлектронной борьбы Красуха и Леер-3 на российских базах в Сирии, которые продолжают там работать (Хмеймим и Тартус), для ослепления израильских самолетов.

Зато Россия не просто отказала, но и, по некоторым данным, выключила транспондеры и активные радары на своих базах во время пролета израильских ракет, чтобы избежать случайного зацепления и оправдания для вступления в конфликт.

И наконец, отказ Москвы услышан в столицах Северной Кореи и Китая — Пхеньяне и Пекине — и среди стран Глобального Юга.

Россия продемонстрировала, что она является «союзником до первого серьезного вызова». Иранские элиты, особенно прагматичное крыло, теперь открыто говорят о том, что стратегическая ставка на Россию была ошибкой, которая привела к национальной катастрофе.

Что тут сказать, тугодумы.

Игорь Семиволос, Facebook

