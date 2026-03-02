Белорусы в НХЛ: Шарангович забросил шайбу, Левшунов заработал 20-й ассист 2.03.2026, 9:01

Егор Шарангович

Фото: Getty Images

Белорусские хоккеисты, выступающие за океаном, порадовали болельщиков.

В ночь с 1 на 2 марта состоялись очередные матчи регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с участием белорусов.

Матч между «Ютой» и «Чикаго» белоруса Артема Левшунова завершился со счетом 0:4. 20-летний белорусский защитник «Чикаго» начинал игру во второй паре обороны в партнерстве с Мэттом Гризликом.

На 33-й минуте Левшунов отдал голевую передачу при третьем взятии ворот соперника. Отличился Лэндон Слаггерт.

По итогам матча Левшунов провёл на льду 17 минут 4 секунды, из которых 2 минуты 35 секунд он сыграл в большинстве, а 18 секунд — в меньшинстве. Защитник нанес 3 броска по воротам, один бросок мимо, заблокировал 2 броска соперника, применил 2 силовых приема, совершил одну потерю и завершил игру с показателем полезности «+1».

Таким образом, Левшунова прервал 11-матчевую безрезультативную серию.

Всего в этом сезоне НХЛ Артем Левшунов провел 55 матчей, в которых набрал 22 очка (2 заброшенные шайбы и 20 результативных передач). Его показатель полезности составляет «-29», также он заработал 36 минут штрафного времени.

В другом матче НХЛ «Анахайм» победил «Калгари» белоруса Егора Шаранговича со счетом 3:2. 27-летний белорусский нападающий «Калгари» Егор Шарангович вышел на лед на левом фланге третьего звена.

На 36-й минуте Шарангович точным кистевым броском поразил ворота Лукаша Достала. Отметим, что команда белоруса играла в тот момент в большинстве.

По итогу Шарангович провел на льду 17 минут 24 секунды (из них 2:43 - в большинстве и 1:27 - в меньшинстве), заработал 1 (1+0) результативный балл, нанёс 1 бросок по воротам, совершил одну потерю и завершил матч с показателем полезности 0».

Шарангович прервал 8-матчевую безрезультативную серию.

В текущем сезоне НХЛ Шарангович принял участие в 54 матчах, в которых набрал 21 очко по системе «гол+пас» (12 заброшенных шайб и 9 результативных передач). Его показатель полезности составляет «-19», также он заработал восемь минут штрафного времени.

