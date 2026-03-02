закрыть
2 марта 2026, понедельник, 10:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусы в НХЛ: Шарангович забросил шайбу, Левшунов заработал 20-й ассист

  • 2.03.2026, 9:01
Белорусы в НХЛ: Шарангович забросил шайбу, Левшунов заработал 20-й ассист
Егор Шарангович
Фото: Getty Images

Белорусские хоккеисты, выступающие за океаном, порадовали болельщиков.

В ночь с 1 на 2 марта состоялись очередные матчи регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с участием белорусов.

Матч между «Ютой» и «Чикаго» белоруса Артема Левшунова завершился со счетом 0:4. 20-летний белорусский защитник «Чикаго» начинал игру во второй паре обороны в партнерстве с Мэттом Гризликом.

На 33-й минуте Левшунов отдал голевую передачу при третьем взятии ворот соперника. Отличился Лэндон Слаггерт.

По итогам матча Левшунов провёл на льду 17 минут 4 секунды, из которых 2 минуты 35 секунд он сыграл в большинстве, а 18 секунд — в меньшинстве. Защитник нанес 3 броска по воротам, один бросок мимо, заблокировал 2 броска соперника, применил 2 силовых приема, совершил одну потерю и завершил игру с показателем полезности «+1».

Таким образом, Левшунова прервал 11-матчевую безрезультативную серию.

Всего в этом сезоне НХЛ Артем Левшунов провел 55 матчей, в которых набрал 22 очка (2 заброшенные шайбы и 20 результативных передач). Его показатель полезности составляет «-29», также он заработал 36 минут штрафного времени.

В другом матче НХЛ «Анахайм» победил «Калгари» белоруса Егора Шаранговича со счетом 3:2. 27-летний белорусский нападающий «Калгари» Егор Шарангович вышел на лед на левом фланге третьего звена.

На 36-й минуте Шарангович точным кистевым броском поразил ворота Лукаша Достала. Отметим, что команда белоруса играла в тот момент в большинстве.

По итогу Шарангович провел на льду 17 минут 24 секунды (из них 2:43 - в большинстве и 1:27 - в меньшинстве), заработал 1 (1+0) результативный балл, нанёс 1 бросок по воротам, совершил одну потерю и завершил матч с показателем полезности 0».

Шарангович прервал 8-матчевую безрезультативную серию.

В текущем сезоне НХЛ Шарангович принял участие в 54 матчах, в которых набрал 21 очко по системе «гол+пас» (12 заброшенных шайб и 9 результативных передач). Его показатель полезности составляет «-19», также он заработал восемь минут штрафного времени.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Этот режим должен пасть
Этот режим должен пасть Леонид Невзлин
Экономический итог войны
Экономический итог войны Игорь Липсиц
Одна из главных ошибок Кремля
Одна из главных ошибок Кремля Виталий Портников
Температура горения книг
Температура горения книг Ирина Халип