закрыть
2 марта 2026, понедельник, 10:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп о гибели военных США в Иране: К сожалению, потерь будет больше

  • 2.03.2026, 9:39
  • 1,552
Трамп о гибели военных США в Иране: К сожалению, потерь будет больше
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Трое американских военнослужащих погибли в бою.

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время проведения военной операции «Эпическая ярость» против Ирана погибли трое американских военнослужащих, и предупредил, что до завершения боевых действий количество жертв может возрасти.

Об этом говорится в обращении Трампа о ходе военной операции, пишет «Европейская правда».

Накануне американское военное командование сообщило, что трое военнослужащих погибли в бою.

«Мы молимся за полное выздоровление раненых и выражаем нашу огромную любовь и вечную благодарность семьям погибших. К сожалению, их, вероятно, будет еще больше. Пока это не закончится, так и будет. Вероятно, будет еще больше, но мы сделаем все возможное, чтобы этого не произошло», – прокомментировал это американский президент.

Он заявил, что США отомстят за их смерть и нанесут «самый суровый удар террористам, которые начали войну против цивилизации».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Этот режим должен пасть
Этот режим должен пасть Леонид Невзлин
Экономический итог войны
Экономический итог войны Игорь Липсиц
Одна из главных ошибок Кремля
Одна из главных ошибок Кремля Виталий Портников
Температура горения книг
Температура горения книг Ирина Халип