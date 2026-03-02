Трамп о гибели военных США в Иране: К сожалению, потерь будет больше 2.03.2026, 9:39

1,552

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Трое американских военнослужащих погибли в бою.

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время проведения военной операции «Эпическая ярость» против Ирана погибли трое американских военнослужащих, и предупредил, что до завершения боевых действий количество жертв может возрасти.

Об этом говорится в обращении Трампа о ходе военной операции, пишет «Европейская правда».

Накануне американское военное командование сообщило, что трое военнослужащих погибли в бою.

«Мы молимся за полное выздоровление раненых и выражаем нашу огромную любовь и вечную благодарность семьям погибших. К сожалению, их, вероятно, будет еще больше. Пока это не закончится, так и будет. Вероятно, будет еще больше, но мы сделаем все возможное, чтобы этого не произошло», – прокомментировал это американский президент.

Он заявил, что США отомстят за их смерть и нанесут «самый суровый удар террористам, которые начали войну против цивилизации».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com