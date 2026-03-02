Трамп о гибели военных США в Иране: К сожалению, потерь будет больше
Трое американских военнослужащих погибли в бою.
Президент США Дональд Трамп заявил, что во время проведения военной операции «Эпическая ярость» против Ирана погибли трое американских военнослужащих, и предупредил, что до завершения боевых действий количество жертв может возрасти.
Об этом говорится в обращении Трампа о ходе военной операции, пишет «Европейская правда».
Накануне американское военное командование сообщило, что трое военнослужащих погибли в бою.
«Мы молимся за полное выздоровление раненых и выражаем нашу огромную любовь и вечную благодарность семьям погибших. К сожалению, их, вероятно, будет еще больше. Пока это не закончится, так и будет. Вероятно, будет еще больше, но мы сделаем все возможное, чтобы этого не произошло», – прокомментировал это американский президент.
Он заявил, что США отомстят за их смерть и нанесут «самый суровый удар террористам, которые начали войну против цивилизации».