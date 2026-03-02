Европа готовится вводить новые купюры 2.03.2026, 9:53

2,580

Что будет со старыми?

Европейский центральный банк (ЕЦБ) продолжает процесс редизайна европейской валюты, стартовавший в конце 2021 года. Какими будут новые евро и когда их ждать?

Главная цель реформы — не только повысить уровень защиты банкнот, но и сделать их более инклюзивными и экологичными.

В рамках обновления ЕЦБ пересматривает технологии производства, чтобы существенно снизить углеродный след от наличных денег за счет применения новых материалов, пишет Delfi.

Опираясь на опросы граждан стран еврозоны (в них приняли участие более 365 тысяч человек) и рекомендации независимых экспертов, Совет управляющих ЕЦБ сузил выбор до двух финальных тематических концепций: «Европейская культура» и «Реки и птицы».

Концепция «Европейская культура» призвана подчеркнуть общее историческое и творческое пространство, объединяющее жителей ЕС. Мотивы этих банкнот будут посвящены выдающимся личностям и культурным явлениям:

€5, €10 и €20: Посвящены исполнительскому искусству, музыке и науке. На них планируется изобразить певицу Марию Каллас, композитора Людвига ван Бетховена и ученую Марию Склодовскую-Кюри.

€50, €100 и €200: Отражают важность литературы, изобразительного искусства и гражданского общества. На купюрах появятся Мигель де Сервантес, Леонардо да Винчи и Берта фон Зутнер на фоне библиотек, музеев и общественных площадей.

Тема «Реки и птицы» символизирует свободу, единство и важность защиты окружающей среды, которая не знает государственных границ:

На аверсе будут показаны различные водоемы (от горного ручья на купюре в 5 евро до океанских волн на 200 евро) в сочетании с характерными птицами, такими как зимородок, щурка или белый аист.

На реверсе разместятся визуальные отсылки к ключевым институтам Евросоюза (Европарламент, Европейский суд, ЕЦБ и др.) как напоминание о фундаментальных ценностях ЕС.

Когда ждать новые купюры?

В середине июля 2025 года ЕЦБ запустил закрытый конкурс среди графических дизайнеров ЕС. На данный момент этап подачи заявок завершен. Экспертная комиссия отберет до 40 специалистов, которым предстоит разработать свои дизайн-проекты до конца марта 2026 года. Независимое жюри выберет до 10 лучших работ (по пять на каждую тему).

Итоги конкурса подведут в июне 2026 года, после чего ЕЦБ проведет еще один раунд общественных опросов, чтобы услышать мнение европейцев о проектах-финалистах. Окончательный дизайн будущих банкнот планируется утвердить к концу 2026 года.

Впрочем, в ЕЦБ подчеркивают: точной даты ввода новых денег в обращение пока нет. После утверждения дизайна потребуется еще несколько лет для организации производства купюр, так что обновленные евро попадут в кошельки граждан не сразу.

Они будут находиться в употреблении параллельно с ныне использующимися банкнотами первой и второй серии, никаких ограничений по использованию евро старого образца не будет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com