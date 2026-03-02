В минском ТЦ Dana Mall случился пожар

В минском ТЦ Dana Mall случился пожар2
В ночь на 2 марта в торговом центре на улице Петра Мстиславца произошел пожар. Возгорание случилось из-за эскалатора, сообщили в МЧС.
«Сегодня ночью система передачи извещений о ЧС „Молния“ сообщила о задымлении в здании торгового центра по ул. Мстиславца. Предварительно установлено, что произошло загорание электропроводки эскалатора в здании ТЦ», — рассказали в МЧС.
Возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.