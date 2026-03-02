закрыть
Белорусский профессор рассказала, о чем говорит тот или иной наклон почерка

5
  • 2.03.2026, 10:25
  • 2,314
Белорусский профессор рассказала, о чем говорит тот или иной наклон почерка

Еще школьные прописи помогают заложить личностные установки.

Кандидат психологических наук, профессор кафедры психологии Белорусского государственного университета физкультуры, доцент Светлана Покровская объяснила изданию «Рэспубліка», о чем предупреждает говорит наклон почерка человека.

По словам специалиста, еще школьные прописи помогают заложить личностные установки.

«О тех, кто пишет с правильным наклоном букв вправо, можно сказать, что это порядочные, добросовестные, законопослушные люди. Влево - упрямцы, если речь идет о правше. Только представьте, как тяжело выгнуть руку так, чтобы у букв был наклон в другую сторону», - приводит примеры Покровская.

А вот что говорит профессор БГУФК о тех, кто пишет все буквы ровно:

«Это зажатый человек».

А вот когда почерк «пляшет» (буквы идут то вправо, то влево, то ровно), «это указывает на предательскую натуру, привычку в любой момент менять мнение».

Еще человека помогает «считать» и величина литер: пишет мелко – значит, он бережливый и экономный, а размашисто – щедрый вплоть до расточительности.

Взяв за пример почерк русского поэта Александра Пушкина, Светлана Покровская отметила и показатели темперамента:

«Слишком ровные буквы. Так обычно пишут сангвиники. Для холериков характерна нервозность, тревожность в почерке. Вряд ли у них получится так аккуратно вывести каждую букву».

А вот еще заметки о почерке Пушкина, которые приводит специалист:

«У него правильный наклон букв, линии направлены вверх. Это значит, что поэт был позитивным и веселым человеком. Во время письма он делал много «завитушек». Особенно бросается в глаза его «д»: он тянул «хвостик» буквы вверх, а не вниз, как учат в школах. Или взять его размашистую «с» с «завитушками». Это указывает на творческую натуру, гениальность».

Белорусский специалист замечает, что главный критерий оценки почерка – это его читабельность, в том числе и для других людей.

«Если это (читабельность. - Ред.) не так, нужно работать над собой. Например, можно пойти на упрощение: делать меньше связок, сложных элементов. Со временем почерк выровняется», - говорит Светлана Покровская.

