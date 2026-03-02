Минчанин помог мошенникам обналичить около 100 тысяч рублей 2.03.2026, 11:02

Что было дальше.

Житель Минска обналичивал деньги жертв по всей стране — ему предъявлено обвинение, рассказали в Следственном комитете. Предварительная сумма ущерба достигает 100 тысяч рублей.

Задержан 37-летний житель Минска, который выполнял функции так называемого обнальщика.

Все началось в январе с жительницы Хотимска. Она была обманута мошенниками и лишилась около 15 тысяч рублей — перевела средства под предлогом замены домофонов. Было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 209 УК (Мошенничество, совершенное в крупном размере).

Личность пособника мошенников была установлена. Им оказался ранее неоднократно судимый и официально не трудоустроенный 37-летний житель Минска.

«По данным следствия, фигурант за материальное вознаграждение обеспечивал обналичивание похищенных средств. Используя банкоматы Минска, он снимал деньги, после чего переводил их на подконтрольные злоумышленникам банковские счета и криптовалютные кошельки», — рассказали в СК.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com