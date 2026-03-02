Минчанин помог мошенникам обналичить около 100 тысяч рублей
- 2.03.2026, 11:02
Что было дальше.
Житель Минска обналичивал деньги жертв по всей стране — ему предъявлено обвинение, рассказали в Следственном комитете. Предварительная сумма ущерба достигает 100 тысяч рублей.
Задержан 37-летний житель Минска, который выполнял функции так называемого обнальщика.
Все началось в январе с жительницы Хотимска. Она была обманута мошенниками и лишилась около 15 тысяч рублей — перевела средства под предлогом замены домофонов. Было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 209 УК (Мошенничество, совершенное в крупном размере).
Личность пособника мошенников была установлена. Им оказался ранее неоднократно судимый и официально не трудоустроенный 37-летний житель Минска.
«По данным следствия, фигурант за материальное вознаграждение обеспечивал обналичивание похищенных средств. Используя банкоматы Минска, он снимал деньги, после чего переводил их на подконтрольные злоумышленникам банковские счета и криптовалютные кошельки», — рассказали в СК.