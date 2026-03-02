В Москве найден мертвым бывший сенатор и бизнесмен Умар Джабраилов 2.03.2026, 11:06

Умар Джабраилов

Он якобы покончил с собой.

Российский бизнесмен и бывший член Совета федерации от Чечни Умар Джабраилов найден мертвым в Москве.

Российские пропагандистские издания RT и РЕН ТВ со ссылкой на источники сообщают, что он совершил самоубийство. Рядом с ним был обнаружен пистолет.

Джабраилов родился в Грозном 28 июня 1958 года. В 1997 года он стал топ-менеджером группы компаний «Плаза», управлявшей торговыми центрами в России — «Охотным Рядом» и «Смоленским пассажем», а также ЖК «Кунцево», гостиницей «Россия» и др.

