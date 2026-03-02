Мария Мачадо намерена вернуться в Венесуэлу 2.03.2026, 11:09

Корина Мачадо

Лидер венесуэльской оппозиции вернется на родину в ближайшие недели.

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо заявила, что собирается вернуться в страну в ближайшие недели. Она заявила об этом в видео, опубликованном в ее аккаунте в соцсети X.

«Теперь мир знает: переход к демократии в Венесуэле неизбежен,— заявила Мачадо.— Я вернусь в Венесуэлу в ближайшие недели». Она также поблагодарила власти США за операцию по захвату диктатора Николаса Мадуро. Ранее в интервью американскому изданию Politico она заявляла, что Венесуэла может провести президентские выборы уже в этом году.

В декабре прошлого года Мачадо получила Нобелевскую премию мира. После того как в январе США захватили Николаса Мадуро, ее роль в венесуэльской политике остается под вопросом. Президент США Дональд Трамп заявлял, что «очень хотел бы» ее к участию в политике в этой стране. При этом многие аналитики отмечают, что Белый дом делает ставку скорее на окружение бывшего президента Венесуэлы и «разочарован» в госпоже Мачадо.

