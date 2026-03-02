Банкротится бывший учредитель «Санта Бремор»3
2.03.2026
- 1,692
После скандала с зараженной рыбой фирма подала заявление о неплатежеспособности.
Бременхафенская компания Heinrich Abelmann Fischfeinkost, стоявшая у истоков создания одного из крупнейших на постсоветском пространстве рыбоперерабатывающих бизнесов «Санта Бремор», в конце прошлого года стала фигурантом дела о банкротстве, пишет «Белорусы и рынок».
Компания Heinrich Abelmann Fischfeinkost сыграла важную роль в создании и развитии белорусского рыбоперерабатывающего бизнеса. Ее владелец и руководитель Йоханнес Абельманн (умер в 2015 году) стоял у истоков сотрудничества, которое впоследствии выросло в крупный проект.
Теперь же фирма с почти 70-летней историей, основанная в 1956 году, прекращает существование, а 160 сотрудников остались без работы.
Причиной проблем, вылившихся в банкротство Heinrich Abelmann Fischfeinkost, стал случай.
А именно, бактерия листерия, которая была в сырье норвежского поставщика, и которая вместе с готовой продукцией германской компании попала в торговлю.
После обнаружения этого факта Heinrich Abelmann Fischfeinkost пришлось отзывать зараженную продукцию. Отзыв в первую очередь затронул продукт «Сельдь в желе», популярный среди пожилых покупателей и представляющий для них особую опасность. Была также отозвана и незараженная продукция. Общий ущерб составил 1,4 млн евро.
Продажи на фоне скандала рухнули на 35%. Это вызвало финансовые разрывы, с которыми руководство не справилось и вынуждено было подать заявление на банкротство.
Как пишут германские СМИ, 160 сотрудников компании получают пособие по неплатежеспособности от Федерального агентства по трудоустройству. И будут это делать до конца ноября 2026 года.