Банкротится бывший учредитель «Санта Бремор» 3 2.03.2026, 11:12

1,692

Фото: karriere-bremen.de

После скандала с зараженной рыбой фирма подала заявление о неплатежеспособности.

Бременхафенская компания Heinrich Abelmann Fischfeinkost, стоявшая у истоков создания одного из крупнейших на постсоветском пространстве рыбоперерабатывающих бизнесов «Санта Бремор», в конце прошлого года стала фигурантом дела о банкротстве, пишет «Белорусы и рынок».

Компания Heinrich Abelmann Fischfeinkost сыграла важную роль в создании и развитии белорусского рыбоперерабатывающего бизнеса. Ее владелец и руководитель Йоханнес Абельманн (умер в 2015 году) стоял у истоков сотрудничества, которое впоследствии выросло в крупный проект.

Теперь же фирма с почти 70-летней историей, основанная в 1956 году, прекращает существование, а 160 сотрудников остались без работы.

Причиной проблем, вылившихся в банкротство Heinrich Abelmann Fischfeinkost, стал случай.

А именно, бактерия листерия, которая была в сырье норвежского поставщика, и которая вместе с готовой продукцией германской компании попала в торговлю.

После обнаружения этого факта Heinrich Abelmann Fischfeinkost пришлось отзывать зараженную продукцию. Отзыв в первую очередь затронул продукт «Сельдь в желе», популярный среди пожилых покупателей и представляющий для них особую опасность. Была также отозвана и незараженная продукция. Общий ущерб составил 1,4 млн евро.

Продажи на фоне скандала рухнули на 35%. Это вызвало финансовые разрывы, с которыми руководство не справилось и вынуждено было подать заявление на банкротство.

Как пишут германские СМИ, 160 сотрудников компании получают пособие по неплатежеспособности от Федерального агентства по трудоустройству. И будут это делать до конца ноября 2026 года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com