закрыть
2 марта 2026, понедельник, 11:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Банкротится бывший учредитель «Санта Бремор»

3
  • 2.03.2026, 11:12
  • 1,692
Банкротится бывший учредитель «Санта Бремор»
Фото: karriere-bremen.de

После скандала с зараженной рыбой фирма подала заявление о неплатежеспособности.

Бременхафенская компания Heinrich Abelmann Fischfeinkost, стоявшая у истоков создания одного из крупнейших на постсоветском пространстве рыбоперерабатывающих бизнесов «Санта Бремор», в конце прошлого года стала фигурантом дела о банкротстве, пишет «Белорусы и рынок».

Компания Heinrich Abelmann Fischfeinkost сыграла важную роль в создании и развитии белорусского рыбоперерабатывающего бизнеса. Ее владелец и руководитель Йоханнес Абельманн (умер в 2015 году) стоял у истоков сотрудничества, которое впоследствии выросло в крупный проект.

Теперь же фирма с почти 70-летней историей, основанная в 1956 году, прекращает существование, а 160 сотрудников остались без работы.

Причиной проблем, вылившихся в банкротство Heinrich Abelmann Fischfeinkost, стал случай.

А именно, бактерия листерия, которая была в сырье норвежского поставщика, и которая вместе с готовой продукцией германской компании попала в торговлю.

После обнаружения этого факта Heinrich Abelmann Fischfeinkost пришлось отзывать зараженную продукцию. Отзыв в первую очередь затронул продукт «Сельдь в желе», популярный среди пожилых покупателей и представляющий для них особую опасность. Была также отозвана и незараженная продукция. Общий ущерб составил 1,4 млн евро.

Продажи на фоне скандала рухнули на 35%. Это вызвало финансовые разрывы, с которыми руководство не справилось и вынуждено было подать заявление на банкротство.

Как пишут германские СМИ, 160 сотрудников компании получают пособие по неплатежеспособности от Федерального агентства по трудоустройству. И будут это делать до конца ноября 2026 года.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Этот режим должен пасть
Этот режим должен пасть Леонид Невзлин
Экономический итог войны
Экономический итог войны Игорь Липсиц
Одна из главных ошибок Кремля
Одна из главных ошибок Кремля Виталий Портников
Температура горения книг
Температура горения книг Ирина Халип