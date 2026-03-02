Оцените результат Борислав Береза

Теперь НАТО просит украинцев закрыть небо.

Наблюдаю эйфорию в украинском сегменте соцсетей после заявления премьер-министра Великобритании, что он планирует привлечь экспертов из Украины, чтобы помочь партнерам в странах Персидского залива сбивать иранские дроны. Преобладающее настроение «Теперь нас просят закрыть небо над НАТО».

Дам сначала немного информации. Иран запустил 165 баллистических ракет по ОАЭ, из которых 152 были уничтожены ПВО, а 13 упали в море. Сбили еще две крылатые ракеты. Также Иран запустил 541 беспилотник, из которых 506 перехватили, а 35 упали на территории страны. Часть из них нанесла поражение, часть была погашена РЭБ. Есть погибшие и пострадавшие. Но оцените результат, потому что это официальная информация. А еще это об эффективности обороны страны, у которой опыта 4 лет полномасштабной войны, но имеет ПВО, в которую вкладывались деньги, а не миндичили их на «Большом воровстве» и не шла двушечка на Москву.

Подразделения ПВО Бахрейна сбили 45 ракет и 9 боевых беспилотников, запущенных из Ирана, — сообщили Силы обороны королевства. Страна, так же, как и ОАЭ не имеет опыта 4 лет полномасштабной войны.

А теперь — о Стармере. Британский премьер очень хочет нам помочь и привлечь к процессам. Вопрос не только в нашем опыте, но и в попытке актуализации темы Украины на фоне того, что все внимание сегодня к событиям вокруг Ирана. Стармер помогает нам, чтобы мы не исчезли из информационного пространства. И конечно, взрослые политики предлагают использовать знания и опыт, чтобы минимизировать потенциальный вред, который могут нанести иранцы. Это не о том, что это мы такие уникальные и только мы знаем, как сбивать иранские дроны. Это о том, что чужой опыт игнорирует только дурак, невежда или шоумен. А то, что сбивать могут и другие — ОАЭ и Бахрейн доказали на практике.

Ну, и стоит поблагодарить Стармера, который демонстрирует, кто настоящий партнер Украины и пытается привлекать нас ко всем процессам, где есть наша компетенция и где можно привлечь внимание к Украине.

Борислав Береза, Facebook

