Так живет Иран при власти аятолл Александр Роднянский

2.03.2026, 11:26

1,588

Александр Роднянский

Абсолютно средневековое зло.

Попробую предметно объяснить, что такое режим аятолл.

Сразу скажу, мое глубокое сочувствие с древним и талантливым народом Ирана, которому уже 46 лет приходится переживать абсолютно средневековое зло.

Судите сами:

за неправильно надетый хиджаб – до 10 лет лишения свободы;

музыка, литература, кино, телевидение – под жесткой цензурой,

бесчисленное множество фильмов, книг и сайтов заблокировано;

добрачные интимные отношения – уголовно наказуемы;

однополые отношения – криминализированы;

переход из ислама в другую религию – карается смертью;

публичная критика ислама, Корана или верховного лидера – преследуется по уголовным статьям;

университеты прошли через обязательную «исламизацию» программ.

Это навскидку, без лишней детализации.

Но режим не ограничивается внутренними репрессиями.

Лозунги «Смерть США», «Смерть Израилю» и официально декларируемая цель уничтожения еврейского государства – не пустые слова.

Иран десятилетиями вооружает и поддерживает «ось сопротивления» – армии террористов в Ливане, Сирии, Ираке, Йемене, Газе.

Немного цифр:

затраты на Хезболлу — до $700 млн в год;

на ХАМАС и Исламский джихад — до $350 млн в год;

на иракские шиитские милиции — до $1 млрд в год.

Поддержка сирийского режима во время гражданской войны стоила десятки миллиардов долларов.

Жертвами проиранских террористов стали сотни тысяч людей…

Опасность лишь растет – Иран лихорадочно развивает ядерную программу, на нее потрачено до 200 миллиардов долларов.

При этом сами иранцы страдают от нищеты, полицейского произвола, нехватки электроэнергии и хронической инфляции — только за последний год риал обесценился более чем на 2280%.

В Тегеране не хватает воды, реки пересыхают, водохранилища стоят пустыми. Пропаганда объясняет это тем, что «Израиль перехватывает иранские водяные облака». Вспоминается незабвенное: «если в кране нет воды…»

Сотни тысяч иранцев бежали из страны.

Десятки тысяч протестующих расстреляны.

Этот пост – не оправдание войны. Я не приемлю неизбежную для любой войны гибель мирных людей.

Но есть разница между агрессией в мирную страну и ответом на десятилетия ненависти и поддержки террора.

На знаменитом фото Рамина Барзегара – казнь десяти женщин в Ширазе.

Александр Роднянский Telegram

