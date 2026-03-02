Так живет Иран при власти аятолл
- Александр Роднянский
- 2.03.2026, 11:26
- 1,588
Абсолютно средневековое зло.
Попробую предметно объяснить, что такое режим аятолл.
Сразу скажу, мое глубокое сочувствие с древним и талантливым народом Ирана, которому уже 46 лет приходится переживать абсолютно средневековое зло.
Судите сами:
за неправильно надетый хиджаб – до 10 лет лишения свободы;
музыка, литература, кино, телевидение – под жесткой цензурой,
бесчисленное множество фильмов, книг и сайтов заблокировано;
добрачные интимные отношения – уголовно наказуемы;
однополые отношения – криминализированы;
переход из ислама в другую религию – карается смертью;
публичная критика ислама, Корана или верховного лидера – преследуется по уголовным статьям;
университеты прошли через обязательную «исламизацию» программ.
Это навскидку, без лишней детализации.
Но режим не ограничивается внутренними репрессиями.
Лозунги «Смерть США», «Смерть Израилю» и официально декларируемая цель уничтожения еврейского государства – не пустые слова.
Иран десятилетиями вооружает и поддерживает «ось сопротивления» – армии террористов в Ливане, Сирии, Ираке, Йемене, Газе.
Немного цифр:
затраты на Хезболлу — до $700 млн в год;
на ХАМАС и Исламский джихад — до $350 млн в год;
на иракские шиитские милиции — до $1 млрд в год.
Поддержка сирийского режима во время гражданской войны стоила десятки миллиардов долларов.
Жертвами проиранских террористов стали сотни тысяч людей…
Опасность лишь растет – Иран лихорадочно развивает ядерную программу, на нее потрачено до 200 миллиардов долларов.
При этом сами иранцы страдают от нищеты, полицейского произвола, нехватки электроэнергии и хронической инфляции — только за последний год риал обесценился более чем на 2280%.
В Тегеране не хватает воды, реки пересыхают, водохранилища стоят пустыми. Пропаганда объясняет это тем, что «Израиль перехватывает иранские водяные облака». Вспоминается незабвенное: «если в кране нет воды…»
Сотни тысяч иранцев бежали из страны.
Десятки тысяч протестующих расстреляны.
Этот пост – не оправдание войны. Я не приемлю неизбежную для любой войны гибель мирных людей.
Но есть разница между агрессией в мирную страну и ответом на десятилетия ненависти и поддержки террора.
На знаменитом фото Рамина Барзегара – казнь десяти женщин в Ширазе.
Александр Роднянский Telegram