Белоруска не смогла прочесть стих для второго класса
- 2.03.2026, 11:32
Соцсети взорвались комментариями.
В тиктоке появилось резонансное видео из Беларуси. Пользовательница Nadejda_kuksenkova выложила ролик, в котором пытается прочесть стихотворение из учебника по литературе за 2-й класс. И признается, что не знает таких слов — а значит, ребенок тем более не справится, пишет Blizko.by.
Иронии добавляет то, что слова, на которых «спотыкается» и в коверкает ударения автор видео, объясняются прямо над стихотворением.
— Люди добрые, скажите мне: что это такое? Второй класс. Задали учить стих. Вот это что за словы такие, простите меня.
Дальше лучше смотреть видео, потому что ударения оказываются сильнее автора видео.
А вот и текст стихотворения:
Весняй зараначкай свецiць
Лашчыць,
Як звон ручая,
Самая, самая лепшая ў свеце
Мама мая.
@nadejda_kuksenkova ♬ оригинальный звук - Nadejda_kuksenkova
— Я лично только эти две строчки понимаю: «Самая, самая лепшая ў свеце | Мама мая». Мамочки, у меня ребенок умоляет не вести его завтра в школу, потому что он не может это выучить. Это трэш какой-то. Я, конечно, все понимаю, но можно ж как-то стихи поскладнее писать, что ли?
Любопытно, что прямо над стихотворением Владимира Каризны даются пояснения тех самых сложных для автора видео слов: «гай», «зараначка», «лашчыць».
По состоянию на утро понедельника 2 марта под видео оставлено 2.663 комментария. Кто-то даже и поддержал женщину за кадром.
— Мама, идите в школу с ребенком, за соседнюю парту.
— Как можно научить детей, если родители нулевые?
— Пастаўце правільна націск і убачыце, як прыгожа атрымаецца. Мой унук вывучыў проста і учора адказаў выдатна.
— Мама, вы как учились в школе?
— Автор, не слушайте негативные комментарии. Соглашусь с вами полностью! Странные стихи, неизвестные поэты, сложно, 2 класс. У нас в классе все дети плакали, пока учили. Да, бел яз наш язык, но есть хорошие, певучие стихи, кто составляет эти учебники???? Как это донести до Минобр?????
— Да вас пытанне, як вы скончыли школу?
— Что вы напали на маму. Чтобы правильно прочитать и выучить, должно быть удаление на таких словах в учебнике. Тем более это 2 класс. Самое начало изучения бел языка. Откуда ребёнку знать, как правильно. А по поводу учёбы мамы. Стихи были простые и понятные. Я, например, училась в Беларуси и в моей школе не изучался бел язык. И такое было.
— Я вчера с ребенком тоже учила этот стих, когда читала, чуть язык не сломала, и тоже ничего не поняла. Ребенок говорит, что это самый нелюбимый предмет.
— Все такие умные, прослушали на ютюбе небось по 100 раз,а потом критикуют мамочку. У меня тоже внучка плакала, я сказала, пусть не учит, невелика трагедия. И откопают где-то такие стихи!
— Уважаемые родители, когда вы вот в таком негативном ключе обсуждаете школьную программу, домашнее задание и учителей, - не удивляйтесь потом, что ваши дети не хотят учиться, делать уроки и в школе вести себя так, чтобы к вам, как к родителям, не было претензий за их поведение.
— Ни в одно ударение не попала. Талант!
— Если мама пропускала уроки белорусского языка в школе, то какие претензии к школе и поэту? Легче где-то пожаловаться, что со стихотворением не то что-то.