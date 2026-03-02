закрыть
2 марта 2026, понедельник
Лишь каждый четвертый американец одобряет операцию Трампа против Ирана

  • 2.03.2026, 11:35
Фото: Reuters

Опрос.

Около 27% американцев одобряют операцию США и Израиля против Ирана, в результате которой ликвидировано высшее руководство страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса Reuters/Ipsos, который проводился с 28 февраля по 1 марта среди 1282 взрослых американцев.

Около 27% респондентов заявили, что одобряют военную операцию, тогда как 43% выразили недовольство, а 29% - не определились с мнением. Примерно девять из десяти респондентов заявили, что хотя бы немного слышали о военной операции, которая началась 28 февраля.

По данным опроса, 56% американцев считают, что президент США Дональд Трамп, который отдал приказ о нанесении ударов по Венесуэле, Сирии и Нигерии в последние месяцы, слишком охотно использует военную силу для продвижения интересов США. Подавляющее большинство демократов (87%) придерживалась этого мнения, как и 23% республиканцев и 60% людей, которые не относят себя ни к одной из политических партий.

55% республиканцев поддерживают удары по Ирану, тогда как 13% выступают против. В то же время 42% членов партии Трампа заявили, что будут меньше поддерживать кампанию против Ирана, если она приведет к гибели или ранению американских военных на Ближнем Востоке.

Уровень одобрения работы Трампа на посту президента снизился до 39%. Это на один процентный пункт меньше, чем во время предыдущего опроса Reuters/Ipsos, который проводился 18−23 февраля.

1 марта Трамп подтвердил, что во время совместной с Израилем военной операции против Ирана погибли трое американских военных. Трамп заявил, что до завершения боевых действий жертв, вероятно, станет больше.

