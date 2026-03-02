Операция США в Иране серьезно ударила по Кремлю 6 2.03.2026, 12:07

Это рикошет для Путина.

Дональд Трамп, заявив о стремлении нового руководства Ирана вести с ним переговоры, отметил, что принял соответствующее предложение. Каким образом будут развиваться в дальнейшем ближневосточные перипетии и как они повлияют на российско-украинскую войну, выяснял «Фокус».

Президент США рассказал о желании новой власти Ирана, сформированной после ликвидации верховного лидера Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции генерала Мохаммада Пакпура, коммуницировать с Вашингтоном.

«Они (новые иранские власти — «Фокус») хотят вести переговоры, и я согласился на это, поэтому буду с ними разговаривать. Они должны были сделать это раньше. Они должны были предложить то, что было очень практичным и легким для выполнения, раньше. Они слишком долго ждали. Они могли заключить сделку. Они играли слишком хитро», — отметил нынешний глава Белого дома, добавив, что в целом операция США в Иране «продвигается очень хорошо».

События в Иране, по мнению экспертов, непременно повлияют на дальнейший ход российско-украинской войны. Кстати, и в Киеве, и в Москве на самом высоком уровне прокомментировали ближневосточную ситуацию. В частности, президент Владимир Зеленский подчеркнул: «Украинцы никогда не угрожали Ирану, но иранский режим сам выбрал быть сообщником для Путина и обеспечивать его «шахедами», причем не только самими дронами, но и технологиями. Иран предоставлял и другое оружие России. Всего за это время полномасштабной войны россияне использовали против Украины более 57 тысяч ударных дронов типа «Шахед». Другие народы тоже страдали от террора. Поэтому это справедливо — дать шанс иранскому народу, чтобы избавиться от террористического режима, избавиться и гарантировать безопасность всем народам, которые страдали от террора происхождением из Ирана».

Отдельно глава государства подчеркнул, что когда Соединенные Штаты настроены решительно, тогда «глобальные преступники ослабевают».

Зато Путин, который является признанным МУС международным преступником, заявил, что убийство Хаменеи, «совершенное с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права».

Какие козыри для Украины предоставила операция США в Иране

Эксперт Совета внешней политики «Украинская призма» Александр Краев, анализируя в разговоре с Фокусом факторы влияния иранских событий на войну РФ против Украины, отмечает следующее: «В данном случае уже очевидно, что Россия как и в случае с Мадуро и другими своими союзниками, просто «бросит» Иран, который не просто поставлял ей оружие, но и имеет с РФ оборонный пакт — по сути речь идет о взаимном военном альянсе. И эту ситуацию нам необходимо использовать, показав неспособность россиян хоть как-то реагировать на геополитической арене, делая хоть что-то для своих союзников. Это первый важный нюанс. Второй момент заключается в том, что мы впервые за достаточно длительное время увидели, что Запад может выступить общей коалицией и действовать объединенно и консолидировано как в старые, добрые 90-е».

Объединенный Запад, акцентирует эксперт, непременно почувствует собственную силу, «и эту энергию следует перенаправить на Россию». «Должны здесь сыграть с союзниками достаточно оперативно. Например, тот же Стармер может выйти и сказать Трампу, мол, мы вам помогли с иранцами, а вы нам теперь помогите с Украиной. Эта линия тоже чрезвычайно важна наряду с фиксацией «нулевости» России в большой внешнеполитической игре и демонстрации Западу, что в его пороховницах все еще есть порох. Это очень важные аспекты, которые могут нам в конце концов помочь», — говорит Александр Краев.

Констатировав, что из-за операции США в Иране поползли вверх цены на нефть, аналитик подытожил: «Таким образом, Россия сейчас будет больше зарабатывать и это для Украины в контексте продолжающейся войны достаточно ощутимый риск. А вот что касается окна возможностей для нас, то, думаю, что несколько недель еще точно есть, чтобы удачно разыграть иранскую карту».

Как и почему ближневосточные события могут повлиять на российско-украинскую войну

В том, что ситуация в Иране не просто распылит, но и переориентирует внимание Запада с российско-украинской войны на Ближний Восток, убежден ведущий эксперт Национального института стратегических исследований Иван Ус.

В частности, в разговоре с Фокусом он отметил: «Составляющей этой переориентации станет то, что военная помощь, которая могла бы быть направлена в Украину, прежде всего будет идти в тот регион. И не следует забывать, что в контексте Ирана звучит Кипр — а это уже Европа, то есть ЕС свое внимание сконцентрирует на защите одной из стран-членов. Кроме того, есть заявления Ирана о перекрытии Ормузского пролива. Учитывая значение региона для мировой экономики, очевидно, что произойдет рост мировых цен на нефть, что будет играть на руку России, а для стран, которые импортируют топливо, а Украина его импортирует, это будет означать рост ценников на бензоколонках».

Наряду с очерченными минусами, констатирует Иван Ус, операция США в Иране может принести для Украины и определенные выгоды: «Если будет установлено, что Иран получал вооружение из России, используя его против Соединенных Штатов и Израиля, это может повлиять на то, что Вашингтон будет более жестко относиться к РФ. Более того — в конце концов может быть восстановлена концепция современной оси зла, к которой кроме Тегерана, отнесут Москву и Пхеньян и соответственно противодействие России и Северной Кореи будет значительно сильнее. Если для США Россия превратится из страны, с которой действующая американская администрация как-то хочет договориться, в государство-противника, это очень ощутимо может сыграть в нашу пользу».

Какой «букет» проблем получит Россия после иранских потрясений

Комментируя Фокусу вероятные риски для Украины, вызванные ближневосточной ситуацией, исполнительный директор центра прикладных политических исследований «Пента» Александр Леонов констатировал: «Самый серьезный риск заключается в том, что у нас может возникнуть дефицит зенитных ракет, в первую очередь для Patriot, поскольку Трамп стянул на Ближний Восток очень и очень много оружия. Поэтому, если там эта история затянется, запасы будут исчерпаны. Еще один вызов для Украины — рост цен на нефть. Но здесь должны понимать, что Россия должна давать очень большой дисконт. Кроме того, уже есть заявление 15 европейских стран о возможном закрытии для российского теневого танкерного флота Балтики. Это будет серьезный удар по России, который нивелирует те позитивы, которые она может получить, воспользовавшись ситуацией в Иране».

В целом, отмечает политолог, операция США в Иране является ощутимым ударом по так называемой оси зла в целом, и «союзнику РФ, который помогает Москве с первого дня полномасштабного вторжения в Украину», в частности.

«Кроме «Шахедов», которые россияне называют «Геранью», на наши города и села систематически летит иранская баллистика, которой Тегеран поставил Москве на сумму $3 млрд. Теперь военно-промышленный потенциал Ирана разрушается и очевидно будет меньше возможностей для того, чтобы продолжать поставки в Россию», — подчеркивает Александр Леонов.

Эксперт попутно напоминает о том, что в течение года Россия потеряла Сирию, Венесуэлу, а теперь и Иран. Это, убежден аналитик, является прямым сигналом союзникам России, прежде всего Китаю, о том, что при вероятном прямом военном столкновении с Западом Москва не придет на помощь. При смене власти в Иране, прогнозирует эксперт, с большой долей вероятности будет проведено расследование относительно того, кто помогал Тегерану в создании ядерного потенциала и там «будут торчать уши России». В таком случае, подчеркивает Александр Леонов, возникнет новый «и достаточно мощный» повод для существенного усиления антироссийских рестрикций со стороны Запада и, в частности, Соединенных Штатов.

