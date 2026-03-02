Трагедия под Речицей: «Рено» столкнулся с фурой 1 2.03.2026, 12:14

2,612

Мать и 10-летний сын не выжили после лобового удара.

Сегодня утром, около половины девятого, на дороге между Светлогорском и Речицей произошла авария. 36‑летняя женщина на «Рено Лагуна» не смогла удержать машину на своей полосе. Автомобиль выбросило на встречную, где в этот момент ехал грузовик DAF.

Удар был очень сильный. Женщина-водитель и ее 10‑летний сын скончались на месте.

В машине была еще одна пассажирка, 57‑летняя женщина — она выжила, но сильно пострадала. Ее отвезли в речицкую больницу, сейчас ей помогают врачи.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com