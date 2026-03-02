Трагедия под Речицей: «Рено» столкнулся с фурой

Трагедия под Речицей: «Рено» столкнулся с фурой1
- 2.03.2026, 12:14
- 2,612
Мать и 10-летний сын не выжили после лобового удара.
Сегодня утром, около половины девятого, на дороге между Светлогорском и Речицей произошла авария. 36‑летняя женщина на «Рено Лагуна» не смогла удержать машину на своей полосе. Автомобиль выбросило на встречную, где в этот момент ехал грузовик DAF.
Удар был очень сильный. Женщина-водитель и ее 10‑летний сын скончались на месте.
В машине была еще одна пассажирка, 57‑летняя женщина — она выжила, но сильно пострадала. Ее отвезли в речицкую больницу, сейчас ей помогают врачи.