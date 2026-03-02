закрыть
2 марта 2026, понедельник, 13:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси за день обновились более двадцати температурных рекордов

3
  • 2.03.2026, 12:28
В Беларуси за день обновились более двадцати температурных рекордов

Первый день весны порадовал необычно теплой погодой.

23 температурных рекорда обновилось на метеостанциях страны 1 марта, свидетельствует проведенный «Позіркам» сравнительный анализ оперативных и доступных архивных данных Белгидромета.

Теплее всего было на юго-западе и северо-востоке, при этом в северо-восточных районах сохраняется значительный снежный покров (на утро 1 марта до 41 см в Верхнедвинске), который охлаждает воздух, тогда как на юго-западе снег растаял. На некоторых станциях экстремумы превышены на 5-6 градусов.

Максимум отмечен в Березинском заповеднике — 13,3 градуса выше нуля. Это на 5,1 градуса больше предыдущего локального рекорда, который продержался 31 год.

Самому старому переписанному максимуму 67 лет — столько он продержался в Пружанах (11,8 против 11,4 в 1959 году).

В Минске экстремум также перекрыт (8,9 против 8,3 в 1989 году).

Абсолютный максимум для всей страны устоял (14,1 градуса 1 марта 1989 в Лельчицах), хотя Белгидромет прогнозировал до 15 градусов (на юге).

Накануне, в последний день в целом холодной календарной зимы, температурные рекорды обновились на 6 метеостанциях.

В первый день весны на белорусских метеостанциях зафиксировано более 20 температурных рекордов | Pozirk

2 марта, Позірк. 23 температурных рекорда обновилось на метеостанциях страны 1 марта, свидетельствует

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Этот режим должен пасть
Этот режим должен пасть Леонид Невзлин
Экономический итог войны
Экономический итог войны Игорь Липсиц
Одна из главных ошибок Кремля
Одна из главных ошибок Кремля Виталий Портников
Температура горения книг
Температура горения книг Ирина Халип