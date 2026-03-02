В Беларуси за день обновились более двадцати температурных рекордов 3 2.03.2026, 12:28

Первый день весны порадовал необычно теплой погодой.

23 температурных рекорда обновилось на метеостанциях страны 1 марта, свидетельствует проведенный «Позіркам» сравнительный анализ оперативных и доступных архивных данных Белгидромета.

Теплее всего было на юго-западе и северо-востоке, при этом в северо-восточных районах сохраняется значительный снежный покров (на утро 1 марта до 41 см в Верхнедвинске), который охлаждает воздух, тогда как на юго-западе снег растаял. На некоторых станциях экстремумы превышены на 5-6 градусов.

Максимум отмечен в Березинском заповеднике — 13,3 градуса выше нуля. Это на 5,1 градуса больше предыдущего локального рекорда, который продержался 31 год.

Самому старому переписанному максимуму 67 лет — столько он продержался в Пружанах (11,8 против 11,4 в 1959 году).

В Минске экстремум также перекрыт (8,9 против 8,3 в 1989 году).

Абсолютный максимум для всей страны устоял (14,1 градуса 1 марта 1989 в Лельчицах), хотя Белгидромет прогнозировал до 15 градусов (на юге).

Накануне, в последний день в целом холодной календарной зимы, температурные рекорды обновились на 6 метеостанциях.

