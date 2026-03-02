Министр обороны Эстонии застрял на Ближнем Востоке 2 2.03.2026, 12:33

Ханно Певкур

Ханно Певкур находился в Дубае в первый день американской операции против Ирана.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур, который находился в Дубае в первый день американской операции против Ирана, смог добраться до Омана.

Об этом сообщает ERR.

Глава Минобороны Эстонии прибыл в Объединенные Арабские Эмираты в пятницу – накануне начала операции США и Израиля против Ирана.

В понедельник Певкуру удалось добраться до Омана наземным путем.

«Мы с группой эстонцев решили переехать в Оман, надеясь найти оттуда рейсы, чтобы вернуться домой. Сейчас рейсов нет, мы путешествуем по очереди. Мы не знаем, как и когда мы [достигнем] нашей родины», – рассказал министр.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что аэропорт в Омане был открыт в воскресенье, но воздушное движение там серьезно нарушено, поэтому ЕС принял решение не организовывать чартерные рейсы в страну.

