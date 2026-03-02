Почему Иран атаковал Дубай и другие страны Персидского залива? 2.03.2026, 12:47

У Ирана практически нет союзников в регионе.

Совместные удары США и Израиля по Ирану привели к новой вспышке войны на Ближнем Востоке и гибели верховного лидера Ирана. В ответ Тегеран выпустил сотни баллистических ракет и дронов не только по Израилю, но и по ряду соседних государств — ОАЭ, Саудовской Аравии, Оману, Бахрейну, Кувейту и Катару. Аэропорты были вынуждены приостановить работу. При этом ни одна из этих стран официально не участвовала в операции США и Израиля, пишет The Conversation (перевод — сайт Charter97.org).

По мнению экспертов, это продуманная стратегия Тегерана, направленная на то, чтобы нанести соседям быстрый и ощутимый ущерб и дестабилизировать регион.

Несмотря на военную мощь Ирана, в Персидском заливе у страны практически нет союзников. Саудовская Аравия более десяти лет ведет против него прокси-войну в Йемене. Тегеран до недавнего времени заявлял претензии на Бахрейн. Остальные государства — ОАЭ, Кувейт, Оман и Катар — старались поддерживать рабочие дипломатические каналы, но прямых военных столкновений с Ираном у них ранее не было.

Почти все эти государства имеют одно общее — на их территории расположены американские военные базы. Для Ирана это наиболее удобные цели, они находятся в пределах досягаемости ракет, а их поражение имеет серьезное стратегическое значение для США. Среди атакованных объектов — штаб 5-го флота США в Бахрейне и база Аль-Удейд в Катаре, где размещены 10 тысяч американских военнослужащих.

При этом Тегеран понимает, что уничтожить крупную инфраструктуру США ему вряд ли удастся — речь идет о политическом и психологическом эффекте.

Иран стремится дестабилизировать регион и показать соседям, что их спокойная жизнь закончится, если США и Израиль продолжат операцию. Он рассчитывает, что страны залива увидят в конфликте «чужую войну», в которую их втягивают против их воли. Однако стратегия может дать обратный эффект — вовлечение государств залива может привести к росту военного давления на сам Иран.

Кроме ракетных атак, Тегеран опирается на сеть союзных вооруженных группировок в Ливане, Йемене и Ираке. «Хезболла» уже возобновила обстрелы Израиля. Растущая напряженность в Ормузском проливе, через который проходит 20% мировой нефти, вызывает рост цен и новые угрозы глобальной экономике.

Эксперты считают, что для Ирана эта война — вопрос выживания, и он готов втянуть весь регион в хаос, лишь бы сохранить режим.

