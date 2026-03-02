«На аукцион пришло 17 человек» 2.03.2026, 13:01

Как минчане бились за заброшенный дом в деревне.

Перспектива купить дом за одну базовую величину (или около того) вскружила головы тысячам белорусов. Даже те, кто никогда не мечтал о загородном уголке, начали задумываться о такой возможности и просматривать объявления на различных сайтах. Что уж говорить о людях, которые давно вынашивали идею о собственной фазенде. Для них открылся неисчерпаемый источник вдохновения. Испить из этого источника захотела и минчанка Алена. Девушка уже пару лет варилась в классическом дачном СТ и четко осознавала, что «коллективистский дух» ей не близок. С осени прошлого года минчанка начала искать заброшенный хутор — такой, чтобы на два километра во все стороны не было ни души, пишет Onlíner.

«Поняла, что никакой я не садовый товарищ»

Путь к аукциону, на котором почти два десятка человек бились за заброшенную хату, для Алены начался три года назад. С напрочь заросшего дачного участка, который она с супругом купила за $1000 по курсу.

— Работы мы не боялись, поэтому даже с радостью ввязались в эту авантюру. Хотелось уже иметь тихую гавань, где можно будет проводить свободное время, где ребенок будет чувствовать себя беззаботно, — говорит Алена. — Расчищали участок, спиливали кусты, выкорчевывали пни, вывозили мусор. В итоге превратили заброс в райский уголок. Благо небольшая бытовка осталась от прежнего хозяина и о крыше над головой не надо было думать.

Однако радость от возможности проводить время за городом через какое-то время стала улетучиваться. Несмотря на то что у нас был угловой участок и минимум соседей, чужая жизнь начала настойчиво проникать в наш дом. Оказалось, что через две улицы живет специфическая семья. Шансон и песни с матом разлетались над всем товариществом. Доходило до того, что я включала вхолостую газонокосилку — пусть лучше она тарахтит, чем слушать их любимые хиты или пение в караоке.

Терпение лопнуло, когда мой ребенок выучил и начал напевать песню «про водочку». Стало понятно, что так продолжаться не может.

Минчанка рассказывает, что громкие соседи — не единственная причина недовольства. СТ, в котором они с мужем купили участок, было довольно старое. Основной контингент — пенсионеры, которым до всего есть дело (кроме музыкальных соседей). Решение даже самых простых вопросов, касающихся коллективного бытия, бесконечно откладывалось, общие собрания превращались в бедлам, а председатель просто игнорировал вопросы молодой семьи. И за все это удовольствие еще надо было платить взносы.

— После такого опыта захотелось переехать на хутор — в лес, в глушь, чтобы ближайшие соседи были за два-три километра. Дачу мы продали и начали искать новый вариант. Решили, что дом в деревне — в приоритете, а если все-таки очень понравится вариант в СТ, то товарищество должно быть свежеобразованным, — объясняет Алена.

Посмотрели 20 домов, и сердце не екнуло

В поисках того самого варианта девушка поселилась на сайтах, связанных с продажей недвижимости. Чуть ли не ежедневно просматривала коммерческие площадки с объявлениями, мониторила государственные сайты с аукционами, подписалась на все профильные телеграм-боты.

— О том, что в Беларуси начали продавать заброшенные дома и многие из них оценивают в одну базовую, я узнала года два с половиной назад. Читала статьи на Onlíner, и эта информация отложилась в памяти. Но была уверена, что все хорошие варианты расхватывают перекупы, поэтому нечего даже пытаться. Впрочем, один раз мы с мужем организовали вылазку — проехались по адресам в Вилейском районе, указанным в одной из подборок, но для себя ничего не нашли — или дороги были уж совсем непролазными, или дома в состоянии «трухи». Мы же рассчитывали подобрать вариант под реконструкцию, хотелось сохранить деревенский шарм.

География поисков у пары была не очень широкой — Логойский и Вилейский районы. Из требований: более-менее крепкий дом, водоем рядом, лес поблизости и никаких животноводческих ферм на горизонте. Однако тщательный мониторинг обстановки показал, что предложений от собственников не так и много, в цене с ними сойтись сложно, а уж качество… Так семья решила вернуть «в оборот» предложения по продаже домов за базовую. Благо уже существовал государственный Реестр пустующих домов, в котором все как на ладони.

— Дома за базовую в большинстве случаев, конечно, разочаровывали. Их заброшенные «коллеги» подороже — тоже. Но и предложения от «частников» не были шикарными. Приезжаешь в прекрасный (по фото) дом и видишь, что он весь изъеден древоточцами. А хозяин тебя убеждает, что это не так, что все в порядке. А мы-то уже подкованные: столько видео пересмотрели на тему реконструкции деревенских домов, что с ходу понимали, где надо менять фундамент, где придется еще и нижние венцы обновить, где с кровлей будут проблемы.

В общей сложности за прошедшую осень и зиму мы посмотрели около 20 домов — как от сельсоветов, так и от людей.

А до некоторых объектов мы просто не доехали из-за дорог или из-за того, что посреди пути обрывалась связь: на месте решали, что нечего соваться туда, где даже навигатор не работает.

Нашли! Нашли!

В начале февраля этого года нужный дом наконец попал в поле зрения супругов. Находится он в деревне Костыки Вилейского района. Постройка площадью 35 «квадратов» и 20 соток земли привлекла внимание в первую очередь расположением: прямо за «фазендой» протекает река Вилия. И не тоненький шнурок, а полноводная, широкая.

Правда, такой объект за одну базовую никто не отдаст. Стартовая цена — 3471 рубль.

— 6 февраля мы поехали на знакомство с домом. И сразу же поняли, что будем не единственными претендентами на него: снег вокруг хаты был хорошо утоптан. Значит, его активно смотрят (рядом с другими заброшенными домами обычно еле-еле просматривалась тропинка, а тут — накатанная дорога).

И дом, и деревня нам понравились. Решили, что будем участвовать в аукционе. Хотя до этого ни в одни торги не влазили. Как и говорила, отпугивали перекупы. И они правда существуют. Так как я давно следила за всеми объявлениями, замечала, что некий дом сначала выставлялся на аукцион от сельсовета, а через какое-то время уже появлялся в объявлении от частника. И в разы дороже. Но мы решили рискнуть: уж очень место пришлось по душе, — признается Алена.

По возвращении в Минск пара пошла в банк, чтобы оплатить задаток — 347 рублей. Без этого в торгах участие не примешь. В будний день супругам пришлось еще раз скататься в вилейские края: написать заявление на участие в аукционе.

— Так как мы попали на торги впервые, у меня было очень много вопросов. Хочу заметить, что в Людвиновском сельисполкоме специалист, работающая с заброшенными домами, просто замечательная: все расскажет, подскажет, сориентирует. И сделает это максимально приветливо. В общем, мы узнали, что платой за дом все не ограничивается. Помимо этого, надо компенсировать стоимость публикации объявления в СМИ — около 110 рублей; заплатить на организацию аукциона — в районе 500 рублей.

Что касается понравившегося нам дома, то ни на него, ни на участок не было документов. А это значит, что надо будет делать техпаспорт и свидетельство — обойдется это порядка 500 рублей; также понадобится перемерить участок и установить границы — стоимость этой услуги надо узнавать отдельно у профильных специалистов. Вернуть свет в дом тоже не бесплатно: лучше иметь в запасе 1000 рублей.

Землю, на которой стоит дом, можно взять в аренду, оформить в пожизненно наследуемое владение или выкупить в частную собственность. Это все тоже траты. Самое расточительное — последнее. В зависимости от кадастровой стоимости участок может обойтись и в 10 000 рублей.

Мы прикинули, что 2500 надо точно держать про запас. И учитывать это во время торгов, чтобы не выйти из бюджета.

А то потом еще окажется, что торги ты выиграл, но на дополнительные платежи денег не осталось, — рассказывает, как готовилась к аукциону, минчанка.

Такого аукциона еще не было

Алёна подозревала, что их семья будет далеко не единственной на торгах: прикинула, что человека три-четыре еще могут заявиться. В день икс они с мужем пораньше выехали из дома. На месте были за сорок минут до старта торгов (продавали в этот день только один дом в Костыках). Каково же было удивление девушки, когда она увидела, что «контору» уже подпирает пятерка машин со столичными номерами.

— Оказалось, что на этот аукцион заявилось 17 человек. Как сказали в сельисполкоме, у них еще ни разу такого аншлага не было!

Конечно, мы с мужем загрустили: конкуренция — и серьезная. Но сдаваться не собирались. Я заранее просчитала каждый шаг аукциона — плюс 10 процентов от предыдущей цены, поэтому мы понимали, сколько готовы заплатить, а на какой черте уже остановимся. Еще и друзья напутствие дали: не впадайте в азарт, кураж, не выходите за комфортный бюджет. С этими мыслями мы заняли место в зале. Специально сели назад, чтобы видеть, как проходят торги и сколько человек продолжают держать таблички поднятыми, а значит, играют на повышение.

Перед стартом аукциона сотрудники сельисполкома провели полный «инструктаж»: рассказали, что продается, что не продается, какие дополнительные траты будет нести победитель аукциона. Чтобы не было никаких сюрпризов, — говорит Алена.

Аукцион — дело серьезное. Проводит его целая комиссия. И специальный деревянный молоточек тоже есть. Принять участие в торгах, как отметила минчанка, захотел весь «срез» общества — были как очень молодые люди, так и пенсионеры.

— Торги шли довольно бодро, никто быстро не сдавался. И только на сумме в 10 000 рублей половина людей опустила таблички, — вспоминает Алена. — Думаю, среди этих людей были и перекупы, которые решили, что дальнейшее повышение цены для них уже не имеет смысла.

Когда сумма поднялась до 20 000 рублей, активно торгующихся осталось три или четыре человека. Пересекли 28 000 — все: остались только мы и еще одна женщина.

На 34 000 рублей и мы «отвалились». Победа досталась нашей конкурентке. Все же мы решили не тратить больше, чем рассчитывали. Особенно с учетом того, что дом требует серьезных вложений.

Потом произошло нечто неожиданное: слово попросила другая участница аукциона. Все напряглись. А она поздравила победительницу и попросила ее не выкидывать на улицу собачку, которая живет в этом доме и которую подкармливают соседи. Будущая хозяйка дома пообещала, что с собачкой все будет в порядке.

Конечно, мы расстроились, что не выиграли. Но решили, значит, это не наше. К тому же мы получили опыт, которого раньше не было.

Прошла буквально неделя, и Алена с мужем нашли свое место мечты: просторный участок у реки в молодом садовом товариществе. На прошлой неделе документы на надел были переоформлены. Пара снова с землей и планирует с первым потеплением начать наводить порядок на своих сотках. Летом — поставить дом из контейнера.

А всем, кто интересуется покупкой загородной недвижимости, Алена дает советы:

Обязательно переговорите с потенциальными соседями — пенсионеры, живущие в деревне, с радостью расскажут, кто пьет, кто сидел, а кто хороший сосед, с которым никогда не будет проблем.

Не откладывайте знакомства с домами до тепла. Наоборот, езжайте на просмотры осенью и зимой, чтобы все проблемные места были на виду.

Если что-то понравилось — забирайте. Дачный сезон уже начался, хорошие варианты уводят из-под носа.

Тоже любите, чтобы рядом с домом было озеро или река? Тогда следите за активностью в Вилейском районе: скоро в деревне Костыки будет продаваться пустой участок (как раз рядом с тем самым домом, за который боролись 17 человек). А в деревне Стешицы — красивый большой надел на тихой улице.

За задаток, который равен 10% от первоначальной цены, переживать не стоит. Тем, кто не выиграл аукцион, его возвращают в течение пяти дней.

И пожелание, адресованное сельисполкомам: дать возможность подавать заявление на участие удаленно, так как ездить туда-обратно в будний день тяжело и накладно.

