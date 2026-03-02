Науседа: Кризис на Ближнем Востоке не должен отвлекать внимание от Украины 2.03.2026, 13:09

Гитанас Науседа

Фото: DELIF

Европа должна продолжать поддерживать Киев.

Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что военная эскалация на Ближнем Востоке не должна отвлекать внимание международного сообщества от российской войны против Украины.

Об этом он написал в сети X.

После телефонного разговора с президентом Эстонии Аларом Карисом Науседа заявил, что Европа должна продолжать поддерживать Украину политическими, экономическими и военными мерами.

Среди прочего, президенты обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, безопасность граждан Литвы и Эстонии в регионе и их возвращение на родину.

Науседа и Карис договорились поддерживать тесную координацию действий литовских и эстонских учреждений, чтобы оперативно оказывать консульскую помощь их гражданам, которые застряли на Ближнем Востоке.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com