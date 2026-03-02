ВСУ продвинулись в районе Доброполья
Украинские военные продолжают менять ситуацию на фронте.
Украинские военные недавно продвинулись вблизи Доброполья, что в Донецкой области. В то же время оккупанты продолжают наступательные действия на нескольких направлениях в этом же районе.
Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW). Специалисты ссылаются на геолокационные видеозаписи, обнародованные 28 февраля, которые подтверждают изменение позиций в этом районе.
По оценке аналитиков, украинские подразделения недавнопродвинулись в центральной части поселка Новый Донбасс, расположенного к востоку от Доброполья.
В то же время российские войска 28 февраля и 1 марта проводили наступательные действия к северо-востоку от Доброполья в направлении Шахово. Также атаки происходили к востоку от города, вблизи населенных пунктов Шахово, Торецкое и Новое Шахово.