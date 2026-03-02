закрыть
2 марта 2026, понедельник, 13:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ продвинулись в районе Доброполья

  • 2.03.2026, 13:11
ВСУ продвинулись в районе Доброполья

Украинские военные продолжают менять ситуацию на фронте.

Украинские военные недавно продвинулись вблизи Доброполья, что в Донецкой области. В то же время оккупанты продолжают наступательные действия на нескольких направлениях в этом же районе.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW). Специалисты ссылаются на геолокационные видеозаписи, обнародованные 28 февраля, которые подтверждают изменение позиций в этом районе.

По оценке аналитиков, украинские подразделения недавнопродвинулись в центральной части поселка Новый Донбасс, расположенного к востоку от Доброполья.

В то же время российские войска 28 февраля и 1 марта проводили наступательные действия к северо-востоку от Доброполья в направлении Шахово. Также атаки происходили к востоку от города, вблизи населенных пунктов Шахово, Торецкое и Новое Шахово.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Этот режим должен пасть
Этот режим должен пасть Леонид Невзлин
Экономический итог войны
Экономический итог войны Игорь Липсиц
Одна из главных ошибок Кремля
Одна из главных ошибок Кремля Виталий Портников
Температура горения книг
Температура горения книг Ирина Халип