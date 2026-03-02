ВСУ продвинулись в районе Доброполья 2.03.2026, 13:11

Украинские военные продолжают менять ситуацию на фронте.

Украинские военные недавно продвинулись вблизи Доброполья, что в Донецкой области. В то же время оккупанты продолжают наступательные действия на нескольких направлениях в этом же районе.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW). Специалисты ссылаются на геолокационные видеозаписи, обнародованные 28 февраля, которые подтверждают изменение позиций в этом районе.

По оценке аналитиков, украинские подразделения недавнопродвинулись в центральной части поселка Новый Донбасс, расположенного к востоку от Доброполья.

В то же время российские войска 28 февраля и 1 марта проводили наступательные действия к северо-востоку от Доброполья в направлении Шахово. Также атаки происходили к востоку от города, вблизи населенных пунктов Шахово, Торецкое и Новое Шахово.

