ГАИ обратилась к водителям

ГАИ обратилась к водителям3
- 2.03.2026, 13:21
- 3,640
Белорусам напомнили о важном дорожном знаке.
В УВД Брестского облисполкома обратились к жителям страны, призвав их не игнорировать дорожный знак, который предупреждает о появлении на трассе диких животных. По словам инспекторов, столкновение с ними – это «серьезная угроза» не только для водителей, но и для пассажиров.
4 правила, которые нужно помнить
Сниженная скорость дает больше времени на реакцию. В населенных пунктах и вблизи лесных массивов старайтесь соблюдать ограничения скорости и будьте готовы к неожиданным ситуациям.
При движении в темное время суток или в условиях плохой видимости включайте дальний свет фар. Это поможет вам заметить животных на дороге заранее.
Если вы заметили дикое животное на дороге, не пытайтесь резко его объехать. Это может привести к потере контроля над автомобилем и аварии.
Если животное появилось на дороге, плавно уменьшите скорость и постарайтесь остановиться. В большинстве случаев они не будут долго оставаться на проезжей части.