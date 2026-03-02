ГАИ обратилась к водителям 3 2.03.2026, 13:21

3,640

Белорусам напомнили о важном дорожном знаке.

В УВД Брестского облисполкома обратились к жителям страны, призвав их не игнорировать дорожный знак, который предупреждает о появлении на трассе диких животных. По словам инспекторов, столкновение с ними – это «серьезная угроза» не только для водителей, но и для пассажиров.

4 правила, которые нужно помнить

Сниженная скорость дает больше времени на реакцию. В населенных пунктах и вблизи лесных массивов старайтесь соблюдать ограничения скорости и будьте готовы к неожиданным ситуациям.

При движении в темное время суток или в условиях плохой видимости включайте дальний свет фар. Это поможет вам заметить животных на дороге заранее.

Если вы заметили дикое животное на дороге, не пытайтесь резко его объехать. Это может привести к потере контроля над автомобилем и аварии.

Если животное появилось на дороге, плавно уменьшите скорость и постарайтесь остановиться. В большинстве случаев они не будут долго оставаться на проезжей части.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com