2 марта 2026, понедельник, 14:45
ГАИ обратилась к водителям

3
  • 2.03.2026, 13:21
  • 3,640
ГАИ обратилась к водителям

Белорусам напомнили о важном дорожном знаке.

В УВД Брестского облисполкома обратились к жителям страны, призвав их не игнорировать дорожный знак, который предупреждает о появлении на трассе диких животных. По словам инспекторов, столкновение с ними – это «серьезная угроза» не только для водителей, но и для пассажиров.

4 правила, которые нужно помнить

Сниженная скорость дает больше времени на реакцию. В населенных пунктах и вблизи лесных массивов старайтесь соблюдать ограничения скорости и будьте готовы к неожиданным ситуациям.

При движении в темное время суток или в условиях плохой видимости включайте дальний свет фар. Это поможет вам заметить животных на дороге заранее.

Если вы заметили дикое животное на дороге, не пытайтесь резко его объехать. Это может привести к потере контроля над автомобилем и аварии.

Если животное появилось на дороге, плавно уменьшите скорость и постарайтесь остановиться. В большинстве случаев они не будут долго оставаться на проезжей части.

Написать комментарий 3

