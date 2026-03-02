В Китае сделали новое заявление о конфликте на Ближнем Востоке

В Китае сделали новое заявление о конфликте на Ближнем Востоке10
- 2.03.2026, 13:41
- 3,362
Пекин «глубоко обеспокоен».
Правительство Китая призвало участников конфликта на Ближнем Востоке «прекратить военные действия и предотвратить дальнейшую эскалацию».
Об этом сообщает Sky News.
Отмечается, что Министерство иностранных дел Китая призвало все стороны, вовлеченные в иранский конфликт, прекратить военные действия и предотвратить дальнейшую эскалацию.
«Удары США и Израиля против Ирана нарушили международное право, и Пекин глубоко обеспокоен их влиянием на соседние страны», - заявила представитель МИД Китая Мао Нин.
По ее словам, суверенитет, безопасность и территориальная целостность государств Персидского залива должны оставаться нерушимыми, и Китай поддерживает все страны в укреплении коммуникации.
Стоит отметить, что вчера, 1 марта, риторика Китая была более жесткой. Так, Пекин осудил удары Израиля и США по Ирану, назвав их «неприемлемыми».
«Нападение и убийство верховного лидера Ирана является серьезным нарушением суверенитета и безопасности Ирана. Китай решительно выступает против этого и решительно осуждает это», - говорилось в сообщении МИД Китая.