Доллар в Беларуси снова взлетел

Доллар в Беларуси снова взлетел1
- 2.03.2026, 13:44
- 3,128
Рекорд за три недели.
В понедельник, 2 марта, на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) доллар поднялся до максимума почти за три недели, а евро, наоборот, опустился до пятидневного минимума. Что касается российского рубля, он незначительно подорожал.
Итоги торгов 2 марта выглядят следующим образом:
1 доллар – 2,8701 рубля (+0,58%);
1 евро – 3,3600 рубля (-0,44%);
100 российских рублей – 3,7503 рубля (+0,04%);
10 китайских юаней – 4,2051 рубля (-0,22%).