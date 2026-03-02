закрыть
Доллар в Беларуси снова взлетел

1
  • 2.03.2026, 13:44
  • 3,128
Доллар в Беларуси снова взлетел

Рекорд за три недели.

В понедельник, 2 марта, на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) доллар поднялся до максимума почти за три недели, а евро, наоборот, опустился до пятидневного минимума. Что касается российского рубля, он незначительно подорожал.

Итоги торгов 2 марта выглядят следующим образом:

1 доллар – 2,8701 рубля (+0,58%);

1 евро – 3,3600 рубля (-0,44%);

100 российских рублей – 3,7503 рубля (+0,04%);

10 китайских юаней – 4,2051 рубля (-0,22%).

