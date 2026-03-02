Доллар в Беларуси снова взлетел 1 2.03.2026, 13:44

3,128

Рекорд за три недели.

В понедельник, 2 марта, на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) доллар поднялся до максимума почти за три недели, а евро, наоборот, опустился до пятидневного минимума. Что касается российского рубля, он незначительно подорожал.

Итоги торгов 2 марта выглядят следующим образом:

1 доллар – 2,8701 рубля (+0,58%);

1 евро – 3,3600 рубля (-0,44%);

100 российских рублей – 3,7503 рубля (+0,04%);

10 китайских юаней – 4,2051 рубля (-0,22%).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com