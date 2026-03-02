закрыть
2 марта 2026, понедельник, 14:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зачем станции метро в Минске обозначают номерами

2
  • 2.03.2026, 13:55
  • 1,294
Зачем станции метро в Минске обозначают номерами

Как их расшифровать.

Минский метрополитен пролил свет на еще одну свою загадку и рассказал, как устроена нумерация станций и почему она начинается с десятков.

Каждая станция метро имеет трехзначный номер. Например, 117. Первая цифра указывает на линию: 1 – Московская, 2 – Автозаводская, 3 – Зеленолужская.

Следующие две – порядковый номер станции на этой линии. Так, 17 означает, что это семнадцатая станция по счету на первой линии. Отсчет на Московской линии ведется от «Малиновки», на Автозаводской – от «Могилевской», на Зеленолужской – от «Слуцкого Гостинца».

Но почему нумерация начинается с 110, 210, 310, а не с 101, 201, 301? Это сделано с запасом на будущее. Если когда-то за «Малиновкой», «Могилевской» или «Слуцким Гостинцем» появятся новые станции, их можно будет пронумеровать по порядку, не меняя уже существующие номера. Так система остается гибкой и не требует пересмотра при каждом расширении метрополитена.

Номер станции универсален: его легко распознать на карте, в мобильном приложении и услышать в объявлении по громкой связи. Для иностранцев, которые не могут запомнить сложные названия, цифра становится спасительным ориентиром. А в экстренной ситуации номер назвать гораздо быстрее и проще, чем длинное название.

Таким образом, номера станций делают метро понятнее и удобнее для всех пассажиров – от туристов до коренных жителей. Это незаметная, но важная деталь навигации, которая помогает миллионам людей не теряться в подземке.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Этот режим должен пасть
Этот режим должен пасть Леонид Невзлин
Экономический итог войны
Экономический итог войны Игорь Липсиц
Одна из главных ошибок Кремля
Одна из главных ошибок Кремля Виталий Портников
Температура горения книг
Температура горения книг Ирина Халип