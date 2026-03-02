Зачем станции метро в Минске обозначают номерами 2 2.03.2026, 13:55

1,294

Как их расшифровать.

Минский метрополитен пролил свет на еще одну свою загадку и рассказал, как устроена нумерация станций и почему она начинается с десятков.

Каждая станция метро имеет трехзначный номер. Например, 117. Первая цифра указывает на линию: 1 – Московская, 2 – Автозаводская, 3 – Зеленолужская.

Следующие две – порядковый номер станции на этой линии. Так, 17 означает, что это семнадцатая станция по счету на первой линии. Отсчет на Московской линии ведется от «Малиновки», на Автозаводской – от «Могилевской», на Зеленолужской – от «Слуцкого Гостинца».

Но почему нумерация начинается с 110, 210, 310, а не с 101, 201, 301? Это сделано с запасом на будущее. Если когда-то за «Малиновкой», «Могилевской» или «Слуцким Гостинцем» появятся новые станции, их можно будет пронумеровать по порядку, не меняя уже существующие номера. Так система остается гибкой и не требует пересмотра при каждом расширении метрополитена.

Номер станции универсален: его легко распознать на карте, в мобильном приложении и услышать в объявлении по громкой связи. Для иностранцев, которые не могут запомнить сложные названия, цифра становится спасительным ориентиром. А в экстренной ситуации номер назвать гораздо быстрее и проще, чем длинное название.

Таким образом, номера станций делают метро понятнее и удобнее для всех пассажиров – от туристов до коренных жителей. Это незаметная, но важная деталь навигации, которая помогает миллионам людей не теряться в подземке.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com