Каким будет новый Иран 2 Андрей Зубов

2.03.2026, 14:16

Андрей Зубов

Представим себе наилучший сценарий.

Нападение США и Израиля на Иран меньше всего объясняется желанием этих двух стран освободить народ Ирана от отвратительного, агрессивного и насквозь лживого режима аятолл. Равнодушны нападающие и к тому факту, что Иран — активнейший союзник России, в том числе, и в ее войне против Украины.

Цель войны в ином, и она не скрывается — обезопасить Израиль от агрессивного режима в Иране, который с часа на час может создать ядерное оружие. Я не исключаю вовсе, что Иран уже имеет такое оружие — Северная Корея, Россия или Китай могли поделиться с ним, конечно, в глубочайшей тайне от всего мира. Но даже не это — главное.

Представим себе наилучший сценарий: Режим аятолл свергнут восстанием народа Ирана, в Тегеране устанавливается новый политический режим. Где гарантии, что он будет демократическим? Проамериканским? Произраильским? Таких гарантий нет. Скорее всего, эта огромная страна с непрерывным существованием цивилизации на протяжении пяти тысяч лет (считая с Элама), с населением более 80 миллионов человек, раскинувшаяся на пространствах в 1650 тысяч квадратных километров, после естественных потрясений вновь консолидируется и вновь обретет свое неповторимое лицо.

Она вряд ли будет столь яростным и тупым врагом Израиля и США, как во времена Исламской Республики, но другом этих стран Иран точно не будет. Скорее всего, Иран будет с иными странами Исламского мира, станет одним из главных его центров наравне с Турцией, Египтом и Саудовской Аравией. А это ничего очень хорошего ни для США, ни, тем более, для Израиля не сулит.

Кроме того, народ Ирана запомнит эту войну не только как помощь друзей, но и как удар врага. И не только потому, что пропаганда аятолл сделала свое дело, но и потому, что под этими ракетами и бомбами погибнет немало иранцев, в том числе и врагов нынешнего режима. Такое не прощается, особенно гордым народом Персии. И, конечно же, подобно Пакистану, Иран все равно создаст свое ядерное оружие. Этот процесс можно притормозить, но остановить нельзя.

Но есть и иные сценарии. Если КСИР не разбежится, как КПСС в 1991 году, Ирану предстоит тяжкая гражданская война с элементами межэтнической (курды, белуджи, азербайджанцы) и межконфессиональной (шииты против суннитов) войны. Эта война в стране, до краев наполненной оружием и военными технологиями, может взорвать весь Средний и Передний Восток. А это для Израиля, США и их союзников в регионе еще хуже.

И самый плохой сценарий, но тоже вероятный, что режим аятолл-КСИР устоит, нанесет ответный ущерб и унизит США и Израиль, как унизил США Вьетнам в 1975, и коалицию западных стран Афганистан совсем недавно. Тогда нынешняя Американо-Израильская СВО приобретет воистину всемирный и катастрофический масштаб.

Так что не смотрите, дорогие друзья, на происходящее сегодня на Переднем и Среднем Востоке как на компьютерную игру. События эти, скорее всего, в большой степени коснутся всех нас.

Андрей Зубов, Facebook

