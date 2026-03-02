Израиль назвал ложью утверждения Израиля об ударе по офису Нетаньяху 2.03.2026, 14:26

Информацию Тегерана опровергли в Армии обороны Израиля.

Армия обороны Израиля опровергла утверждения военных властей Ирана об ударе по офису израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху. Корпус стражей исламской революции ранее заявил, что после атаки на объект «судьба премьер-министра сионистского режима остается неизвестной».

«КСИР известны своими способностями выпускать релизы, которые не соответствуют действительности, — заявил RTVI представитель ЦАХАЛ, — циничным использованием представителей СМИ для распространения плодов своего воображения».

В ЦАХАЛ подчеркнули, что зафиксировали очередной ракетный пуск со стороны Ирана, но до сих пор «сообщений о пострадавших или ущербе не поступало».

КСИР сегодня также заявил об уничтожении трех американских истребителей. Американские власти сообщили, что самолеты действительно упали на территории Кувейта, но были сбиты «дружественным огнем» местных систем ПВО.

