закрыть
2 марта 2026, понедельник, 14:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусским туристам на Ближнем Востоке дали советы по безопасности

  • 2.03.2026, 14:45
Белорусским туристам на Ближнем Востоке дали советы по безопасности

МИД запустил горячую линию.

Национальное агентство по туризму в связи с обострением обстановки на Ближнем Востоке дало рекомендации оказавшимся в регионе туристам — гражданам Беларуси.

«Оставайтесь в безопасном месте — в гостинице или ином укрытии. Не покидайте помещение без крайней необходимости. Неукоснительно соблюдайте требования местных властей и администрации отеля в области обеспечения личной безопасности. Избегайте мест массового скопления людей, районов боевых действий, военных и стратегических объектов. Не проводите съемку ударов, взрывов и их последствий — это может создать угрозу вашей безопасности. Поддерживайте постоянную связь с родственниками и близкими на родине — сообщайте им о своем местонахождении и состоянии. Следите за официальными сообщениями местных властей и не распространяйте непроверенную информацию», — говорится в сообщении.

Туристов на Ближнем Востоке также попросили незамедлительно связаться с консульским учреждением Беларуси в стране пребывания, в том числе по телефонам для экстренной связи:

посольство Беларуси в Иране: +98 21 2275 22 29, +98 912 215 29 35;

посольство Беларуси в Израиле: +972 3523 12 59, +972 50 521 48 19;

посольство Беларуси в Катаре: +974 50 21 53 58, +974 44 69 09 89;

генеральное консульство Беларуси в Дубае: +971 54 212 03 60;

горячая линия МИД Беларуси по консульским вопросам: +375 17 379 27 75.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Этот режим должен пасть
Этот режим должен пасть Леонид Невзлин
Экономический итог войны
Экономический итог войны Игорь Липсиц
Одна из главных ошибок Кремля
Одна из главных ошибок Кремля Виталий Портников
Температура горения книг
Температура горения книг Ирина Халип