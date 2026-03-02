Белорусским туристам на Ближнем Востоке дали советы по безопасности 2.03.2026, 14:45

МИД запустил горячую линию.

Национальное агентство по туризму в связи с обострением обстановки на Ближнем Востоке дало рекомендации оказавшимся в регионе туристам — гражданам Беларуси.

«Оставайтесь в безопасном месте — в гостинице или ином укрытии. Не покидайте помещение без крайней необходимости. Неукоснительно соблюдайте требования местных властей и администрации отеля в области обеспечения личной безопасности. Избегайте мест массового скопления людей, районов боевых действий, военных и стратегических объектов. Не проводите съемку ударов, взрывов и их последствий — это может создать угрозу вашей безопасности. Поддерживайте постоянную связь с родственниками и близкими на родине — сообщайте им о своем местонахождении и состоянии. Следите за официальными сообщениями местных властей и не распространяйте непроверенную информацию», — говорится в сообщении.

Туристов на Ближнем Востоке также попросили незамедлительно связаться с консульским учреждением Беларуси в стране пребывания, в том числе по телефонам для экстренной связи:

посольство Беларуси в Иране: +98 21 2275 22 29, +98 912 215 29 35;

посольство Беларуси в Израиле: +972 3523 12 59, +972 50 521 48 19;

посольство Беларуси в Катаре: +974 50 21 53 58, +974 44 69 09 89;

генеральное консульство Беларуси в Дубае: +971 54 212 03 60;

горячая линия МИД Беларуси по консульским вопросам: +375 17 379 27 75.

