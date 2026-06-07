Британский суд открыл путь к взысканию $65 млрд по иску бывших акционеров ЮКОСа 9

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Подробности.

Бывшие инвесторы ЮКОСа могут добиваться исполнения арбитражного решения против России, сумма которого в настоящее время превышает 65 миллиардов долларов, в связи с захватом обанкротившейся нефтяной группы.

Данное решение 2 марта 2026 года принял Высокий суд Лондона, сообщает Reuters.

В 2014 году арбитражный трибунал в Гааге присудил трем бывшим акционерам ЮКОСа — компаниям Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum — компенсацию в размере чуть более 50 миллиардов долларов. Трибунал признал, что Россия экспроприировала ЮКОС после заключения в тюрьму его бывшего владельца Михаила Ходорковского.

С тех пор они ведут судебные тяжбы по поводу присужденной суммы, которая с учетом процентов выросла до более чем 65 миллиардов долларов — в Великобритании, США и Нидерландах, где Верховный суд Нидерландов в прошлом году отклонил апелляцию России об отмене решения.

В Лондоне Россия утверждала, что не соглашалась подчиниться юрисдикции арбитража, — аргумент, который был отклонен в ноябре 2023 года, а затем снова в апелляционном порядке в феврале прошлого года.

После слушания дела в январе Высокий суд постановил признать арбитражное решение и разрешить инвесторам добиваться его исполнения в Англии.

Россия утверждала, что эти решения не должны признаваться или исполняться.

Однако судья Роберт Брайт в своем решении заявил: «Моральные проступки, в которых обвиняет Российская Федерация… просто не могут служить оправданием».

Группа акционеров, которая ранее владела контрольным пакетом акций ЮКОСа через свои дочерние компании, ранее заявляла, что, поскольку Россия не захочет платить добровольно, ей придется взыскать сумму компенсации с российских коммерческих государственных активов.

Однако этот процесс, вероятно, займет несколько лет, и первоначально ожидается, что Россия подаст апелляцию на решение суда.

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