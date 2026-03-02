Дорогу в Бресте закроют из-за угрозы безопасности автомобилистов и жизни горожан 2.03.2026, 15:04

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иллюстративное фото

В чем причина?

Брестский горисполком принял решение с 2 марта закрыть для автомобилей и самоходных машин участок одной из дорог города.

Это следует из решения от 26 февраля 2026 года №301, которое было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу с 8 часов утра 2 марта будет действовать запрет на движение транспортных средств и самоходных машин по 1-му Остромечевскому переулку. Ограничения будут действовать на участке от пересечения с улицей Лейтенанта Рябцева до пересечения с улицей 1-й Ружанской.

Отмечается, что запрет будет действовать до 20 мая 2026 года, а причиной стало то, что в этом месте существует угроза безопасности дорожного движения и здоровью граждан.

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