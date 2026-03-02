Зеленский: Операция в Иране показала слабость Москвы 2 2.03.2026, 15:16

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Владимир Зеленский

Это плохой сигнал для Путина.

Операция США и Израиля в Иране может служить «хорошим сигналом» для президента РФ Владимира Путина. Это напоминание о том, чем заканчивается диктатура.

Как сообщает «РБК-Украина», об этом в комментарии журналистам заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент напомнил, как Россия уже «показала себя» союзником во время событий в Сирии - когда Путин оказался неспособным спасти режим Асада.

По мнению Зеленского, сейчас ситуация повторяется.

«Так же, на мой взгляд, продемонстрировали и сейчас свою слабость, то есть они как союзники - ничтожны», - пояснил глава государства.

Зеленский объяснил, почему Москва не может никому помочь: все вооруженные силы России сосредоточены в Украине.

«Больше сил у них нет. А то, что происходит в Иране, мне кажется, это хороший сигнал, чтобы Путин посмотрел, чем заканчивается диктатура», - подытожил президент Украины.

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