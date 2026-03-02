Подросток в Гродно получил серьезные травмы, сделав сальто на вечеринке 17 2.03.2026, 15:17

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Момент попал на видео.

Подростки собрались в квартире друга, где организовали застолье с алкоголем, сообщает областная милиция.

Желая произвести впечатление на присутствующих, 16‑летний парень решил сделать сальто. Он залез на стол, но при попытке выполнить кульбит упал и ударился головой о пол.

Приятели отвели пострадавшего домой, не сразу поняв серьезность ситуации. За медицинской помощью обратились родители несовершеннолетнего. Его госпитализировали в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и кровоизлиянием, переломами черепа, носа и челюсти.

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