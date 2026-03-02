Украинские воины уничтожили российскую РЛС «Каста» на Запорожье2
- 2.03.2026, 15:28
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Ликвидирован важный элемент противовоздушной обороны врага.
Силы обороны Украины провели блестящую совместную операцию по демилитаризации ПВО и разведки врага на южном направлении. Как сообщает «Цензор.НЕТ», в Запорожской области была обнаружена и полностью сожжена российская радиолокационная станция (РЛС) «Каста-2Е2».
Этот успех стал результатом идеальной координации между тремя подразделениями: разведку обеспечили легендарные «Птахи Мадяра», а огневое поражение реализовали пилоты 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем (СБС) совместно с бойцами ССО.
РЛС «Каста» предназначена для обнаружения воздушных объектов на предельно малых высотах, в частности самолетов, вертолетов и дронов. Ее уничтожение «пробивает пролом» в системе мониторинга неба оккупантов на этом участке фронта.
Украинские воины уничтожили российскую РЛС "Каста" на Запорожье. ВИДЕО
Совместная операция СБС, ССО и Птахов Мадяра: в Запорожской области уничтожена российская РЛС Каста. Смотрите видео точного удара по ПВО оккупантов.