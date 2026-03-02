закрыть
7 июня 2026, воскресенье, 16:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские воины уничтожили российскую РЛС «Каста» на Запорожье

2
  • 2.03.2026, 15:28
  • 2,140
Украинские воины уничтожили российскую РЛС «Каста» на Запорожье

Ликвидирован важный элемент противовоздушной обороны врага.

Силы обороны Украины провели блестящую совместную операцию по демилитаризации ПВО и разведки врага на южном направлении. Как сообщает «Цензор.НЕТ», в Запорожской области была обнаружена и полностью сожжена российская радиолокационная станция (РЛС) «Каста-2Е2».

Этот успех стал результатом идеальной координации между тремя подразделениями: разведку обеспечили легендарные «Птахи Мадяра», а огневое поражение реализовали пилоты 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем (СБС) совместно с бойцами ССО.

РЛС «Каста» предназначена для обнаружения воздушных объектов на предельно малых высотах, в частности самолетов, вертолетов и дронов. Ее уничтожение «пробивает пролом» в системе мониторинга неба оккупантов на этом участке фронта.

Украинские воины уничтожили российскую РЛС "Каста" на Запорожье. ВИДЕО

Совместная операция СБС, ССО и Птахов Мадяра: в Запорожской области уничтожена российская РЛС Каста. Смотрите видео точного удара по ПВО оккупантов.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Жги, Рыгорыч
Жги, Рыгорыч Ирина Халип
С огоньком
С огоньком Аркадий Бабченко
Короткий курс истории
Короткий курс истории Виталий Портников
ИИ громит Кремль
ИИ громит Кремль Иван Яковина