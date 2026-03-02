Пеллетный завод под Житковичами лишился экспорта из-за санкций против режима Лукашенко 8 2.03.2026, 15:34

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Производство обвалилось в десятки раз.

Житковичский лесхоз возобновил работу пеллетного завода. В этой короткой новости от местной районки содержится гораздо больше информации, чем может показаться на первый взгляд.

Издание «Новае Палессе» сообщило на днях, что впервые после нескольких лет простоя Житковичский завод выдал максимальное количество продукции — 400 тонн топливных гранул. Вот только ориентирована вся эта продукция на отечественный рынок, потому что больше — некуда.

А ведь прежние планы властей, напоминает «Флагшток», были гораздо более амбициозными. В 2020-2022 году в Беларуси открыли сразу несколько пеллетных производств для экспорта продукции в страны Евросоюза.

И мощность предприятия в Житковичах, с помпой открытого в 2020 году, впечатляла — 19800 тонн в год. Тогда же нашлись европейские покупатели: 10 тысяч тонн белорусских пеллет, по словам руководителя предприятия, ожидали в Латвии, также в продукции были заинтересованы покупатели из Польши, Чехии, Нидерландов.

Лесхоз рассчитывал получать около 200 тысяч евро экспортной выручки в месяц. А ныне завод работает в одну смену, и количество занятых на производстве работников — 9 человек.

Как случилось, что «успешный коммерческий проект» ушел в простой, из которого еле-еле выходит только сейчас? Очень просто: вскоре после начала российского вторжения в Украину продукция деревообработки из РФ и РБ попала под европейские санкции.

В итоге только в прошлом году удалось перезапустить пеллетный завод в Мозыре. А чтобы продукция не залеживалась на складе, на пеллетное топливо принудительно перевели белорусские котельные. При этом с прошлого года информация об успешности этого предприятия, заметил «Флагшток», не обновлялась.

В случае с Житковичским заводом — по информации местных властей, «пока вся продукция рассчитана на внутренний рынок». Зато, мол, продукция не залеживается и график поставок расписан. Кроме того, руководство ведет переговоры об экспорте гранул в Казахстан и Азербайджан. Но получится ли, и какими будут объемы экспортной выручки, вопрос открытый.

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